Cât o ajută pe România, cu adevărat, extracția gazelor din Marea Neagră. "Dezastrul care se conturează este imens"

Dupa ce ani de zile politicienii nostri s-au chinuit sa scoata Legea Offshore care stabileste modul de exploatare a gazelor natural din Marea Neagra, la mijlocul lunii iunie a fost anuntata inceperea productiei.

Black Sea Oil & Gas, impreuna cu partenerii sai, au inceput sa extraga gaze naturale din perimetrul Midia din Marea Neagra, pe care il au in concesiune.Anul acesta va fi realizata, din acest perimetru, o productie de 0,5 miliarde de metri cubi. Ulterior va fi extrasa o cantitate anuala de un miliard de metri cubi din zacamintele Ana si Doina.Si, deocamdata, cam atat, iar viitorul nu se anunta tocmai roz. Pentru ca productia de gaze din Marea Neagra nu ne garanteaza un pret mai mic.Povestile guvernantilorGuvernul promite ca productia anuala de gaze naturale din perimetrul Midia va creste independenta energetica a tarii noastre. Si s-a mai estimat ca totalul cantitatii de gaze naturale extrase vor reprezenta 10% din necesarul de consum al Romaniei.Insa, situatia nu este asa optimista cum o prezinta Guvernul. Ca sa ai gaze naturale trebuie sa iti permiti sa le si cumperi.Cererea de gaze naturale in Europa va creste odata cu reducerea importurilor din Rusia. La fel si preturile.Unde este cerere mare, iar oferta este mica, preturile cresc exponential. Pentru ca si pretul la gaze este stabilit de piata.Extractia gazelor din Marea Neagra nu inseamna ieftiniri, in cel mai bun caz nu vor exista lipsuri. Dar asta numai daca putem plati pretul corect.Deci, de gaze naturale vor beneficia cei care au bani. Ori la capitolul acesta, Romania nu sta prea bine.Amageala guvernantilor privind plafonarea sau subventionarea preturilor la energie si gaze naturale incepe deja sa dezvaluie realitatea.Guvernul iti da cu o mana si iti ia cu doua. Energia si gazele naturale sunt principalele surse de venit la bugetul de stat. Iar reducerea acestora plus subventiile vor fi suplinite cu alte taxe si accize.Platforma Black Sea Oil and Gas din perimetrul MidiaEfectul plafonarilor si subventionarilor din iarna precedenta, plus cei 50 de bani la litrul de carburant deja se vede. Ministerul de Finante lucreaza si a pus, zilele trecute, in dezbatere publica principalele modificari fiscale.Unele vor intra in vigoare de la 1 august 2022, altele de la 1 ianuarie 2023.