Secretele unui viitor financiar predictibil în afaceri – fiecare antreprenor trebuie să le introducă în planul său la început de an!

Ne aflăm la începutul anului 2022, perioada în care antreprenorii acordă timp pentru organizare, planificare și începerea implementării noului plan de afaceri! Însă orice persoană cu experiență în mediul antreprenorial îți va spune că, în cele mai multe dintre cazuri, planurile se schimbă în momentul în care se lovesc de realitate.

“Un client rău platnic identificat la timp poate să salveze companiei multe ore de efort pentru a recupera o creanță, deci, implicit, și mulți bani. Noi, la AS Recover, acționăm cu promptitudine atunci când preluăm o datorie existentă, iar șansele de recuperare cresc semnificativ, cu cât sunt luate măsuri mai devreme.”

“Statistic vorbind, creanțele care nu sunt recuperate în termen de 3 luni de la data scadenței, vor ajunge, în marea lor majoritate, la un executor silit. Această procedură este mult mai complicată și costisitoare, iar clienților noștri le recomandăm să nu aștepte mai mult de 15-30 de zile, până când contractează servicii profesioniste de recuperare a debitelor.”

Atunci, ce le rămâne antreprenorilor de făcut? Simplu: să ia în calcul situațiile neprevăzute și să le micșoreze cât de mult impactul.Un plan financiar realist este baza unei afaceri solide, însă este la fel de greu de realizat. Pentru a veni în ajutorul celor care administrează mici afaceri, am deschis o discuție cu reprezentanții unei firme de recuperări creanțe cu o reputație impecabilă în domeniul financiar, și care a fost deschisă să ofere câteva sfaturi din experiența lor de peste 12 ani în mediul privat românesc.În acest mod, am putut să punem cap la cap un mic îndrumar care conține 4 sfaturi pentru antreprenorii care își doresc să facă afaceri ca la carte. Iată care sunt acestea:Dar care sunt fundamentele acestor sfaturi și cum trebuie ele puse în practică? Le detaliem imediat!Deși pare un sfat uzual și fără valoare, numărul celor care se îndreaptă întotdeauna către cel mai mic preț, sau sunt victimele unor înșelătorii crește din ce în ce mai mult. Odată cu apariția reclamelor plătite, nu mai este răsplătită munca într-un domeniu, iar clienții nu mai vin în mod organic, ci mai degrabă se răsplătește disponibilitatea de a plăti pentru a apărea în fața celor interesați.De aceea, este bine să verificați pe cont propriu istoricul de plăți sau să externalizați această sarcină către o echipă profesionistă care deține uneltele necesare pentru a face o anchetă financiară.Acest lucru se aplică atât pentru furnizori, pentru că este important să vă construiți relații bazate pe încredere, dar mai ales pentru clienți, pentru că aceștia vă pot întârzia plățile pentru serviciile prestate sau produsele vândute, lucru care vă va afecta negativ cashflow-ul ne spune Alexandru Sandu, manager ASRECOVER.Încă ne aflăm la începutul anului, așadar aveți timp să vă planificați un plan de încasări și cheltuieli după care să vă ghidați.Este foarte important, mai ales din punct de vedere psihologic, să aveți ținte de îndeplinit pe parcursul anului. Atunci când stabiliți aceste ținte, recomandarea este să le alegeți optimist, astfel încât ele să nu fie foarte ușor de atins, crescându-vă motivația.Mergând mai departe, ele vă vor ajuta să interveniți atunci când lucrurile nu merg conform planului realizat, evidențiindu-se obiectiv și clar momentele în care trebuie să depuneți mai mult efort sau să analizați cheltuielile companiei, pentru a respecta planul.Pentru afacerile medii, această practică anuală vă va fi de folos și în discuția cu potențiali investitori, pentru care datele financiare au o valoare deosebit de mare, atunci când este luată decizia de investiție.În completarea sfatului anterior, monitorizarea situației în mod regulat, de preferat la 30 de zile este un factor extrem de important în vederea atingerii prosperității financiare în afaceri.Motivația din spatele acestei afirmații este simplă: dacă nu monitorizați frecvent, ați putea fi pus în situația de a lucra cu un capital sub cel așteptat, care să ducă implicit la optimizarea costurilor și, eventual la o calitate mai slabă a serviciilor sau produselor oferite.Pe de altă parte, dacă aveți o situație lunară cu încasările și cheltuielile pe care o analizați atent, puteți identifica sursa problemei și, ca urmare, să luați o serie de măsuri, precum:Însă, puteți lua decizii similare, la timpul potrivit, doar dacă aveți rapoarte pe care le verificați constant.Efectele cele mai dăunatoare a unui management deficitar pe partea de gestionare a creanțelor și facturilor scadente se observă cel mai bine în situații de criză, în care majoritatea debitorilor intră în panică și încearcă să își conserve resursele companiei.astfel de criză a fost și proaspăta criză sanitară, care a luat prin surprindere mai multe sectoare din mediul privat românesc, iar partenerii acestora au fost afectați. Însă, cu o strategie potrivită pentru încasarea debitelor la timp, orice afacere poate trece, fără probleme legate de cashflow, prin orice tip de criză care îi afectează clienții.– povestește același Alexandru Sandu, de la ASRECOVER Așadar, un plan financiar bine pus la punct este o unealtă care ajută managerul în gestionarea afacerii, dar este și un indicator al performanței pentru potențiale oportunități de investiție. Companiile mari, liderii de piață, implementează astfel de sisteme de profit și pierdere de mulți ani, iar ele pot fi o sursă de inspirație pentru jucătorii mai mici din aceleași industrii.