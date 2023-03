Schimbare importantă la eMAg. Cine este noul general manager al companiei

Irina Pencea, director de marketing la eMag, a fost numită în poziţia de director general eMAG România, funcţie deţinută în ultimii doi ani de Tudor Manea, care este şi Grup CEO.

Irina Pencea are o pregătire academică în marketing şi şi-a început cariera în comunicare în urmă cu 24 de ani. Ea a fost Chief Marketing Office la eMag din iulie 2022, după ce anterior a fost unul dintre fondatorii Jam Session Agency şi JAZZ Communication Bucharest.„Această mutare vine din faptul că România, teritoriul unde avem și cea mai mare parte a business-ului, continuă să aibă un potențial mare de creștere a comerțului online, de aceea noi dorim să ne concentrăm și mai mult pe crearea de sinergii între investițiile pe care le-am făcut în ultimii ani în gama de produse, tehnologie, servicii și infrastructură, care să aducă beneficii mai mari clienților. După doi ani în care am avut roluri multiple, fiind atât CEO al Grupului, cât și General Manager pentru eMAG România, i-am propus Irinei acest rol datorită competenței în marketing și experienței în antreprenoriat, cu mandatul de a aduce mai mulți clienți care să cumpere mai des de la eMAG și să fie mai fericiți cu alegerea lor", a declarat Tudor Manea, Grup CEO eMAG.Din poziția de Grup CEO, Tudor Manea va continua să coordoneze dezvoltarea întregului grup de companii eMAG în regiune.„După mulți ani de antreprenoriat în marketing, acum aproape un an m-am alăturat eMAG și echipei care a construit cel mai puternic business de ecommerce din regiune, pentru a contribui la consolidarea imaginii brandului. Astăzi, mă bucur să accept această nouă provocare de a defini și pune în practică, alături de echipă, noi modele de creștere în jurul nevoilor clientului, care a trecut prin multe transformări în ultimii ani – pandemie, război la granițe, inflație – și are mai mult discernământ în a alege soluția de shopping care să îi ofere atât o gamă largă de produse, cât și prețuri cât mai bune și servicii care să îi simplifice experiența de cumpărare", a spus Irina Pencea, noul General Manager eMAG România.Irina Pencea a pus bazele unora dintre agențiile independente de publicitate din România și a contribuit la construcția mai multor branduri din industrii precum banking şi ecommerce, telecom, retail sau energie.