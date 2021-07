Sfaturi utile pentru viitori antreprenori

O afacere reprezinta o oportunitate care iti poate aduce profituri considerabile, dar, in acelasi timp, implica si anumite riscuri. De aceea, daca iti doresti sa renunti la statutul de angajat, ca sa devii angajator, in prealabil, ai nevoie de o gandire strategica impecabila, de un plan de afaceri bine pus la punct si sa fii pregatit pentru orice scenariu. Asa ca, trebuie sa fii pragmatic, sa ai rabdare si sa muncesti in fiecare zi pentru a iti atinge obiectivele legate de afaceri. Iata cateva sfaturi utile de care sa tii cont.

Planul de afaceri

Masuri de securitate eficiente

Angajati competenti si ambitiosi

Atunci cand iti doresti sa mergi pe drumul antreprenoriatului si sa te asiguri ca businessul tau va porni cu dreptul, ai nevoie de un plan de afaceri bine structurat, care sa cuprinda imaginea de ansamblu a firmei tale. Mai precis, acesta trebuie sa includa bugetul, strategia financiara, cea de marketing, obiectivele tale, in cat timp planuiesti sa iti amortizezi investitia initiala, de cati angajati o sa ai nevoie, cum o sa acoperi cheltuielile sau care va fi domeniul de activitate al afacerii tale si ce servicii si produse vei oferi. Este foarte important sa faci un studiu de piata, sa iti dai seama care sunt competitorii tai si care ar fi oportunitatile pe care le poti specula, ca sa obtii profitul pe care ti l-ai propus. De asemenea, nu uita ca o afacere presupune un efort financiar considerabil, deci trebuie sa ai resursele necesare, ca sa nu te trezesti ca o sa ai parte de datorii pe care nu le poti achita.Odata ce vei pune pe picioare afacerea, trebuie sa te siguri ca atat bunurile de valoare, cat si angajatii tai vor ramane in siguranta. Drept urmare, se impun niste masuri de securitate eficiente. In primul rand, sediul firmei tale trebuie monitorizat, deci instaleaza-ti camere de supraveghere in interior, dar si in exterior. Apoi, in functie de domeniul de activitate al businessului si de serviciile oferite, trebuie sa achizitionezi anumite echipamente specifice care ofera siguranta sporita. De exemplu, ti-ar fi de mare ajutor un, un sistem antifurt si antiefractie sau un sistem POS. In plus, ca sa eviti potentiale pagube, apeleaza la detectoare de fum, gaze sau inundatie. De asemenea, pentru un plus de siguranta, ai putea contracta o firma de paza.Angajatii reprezinta, poate, cel mai important factor atunci cand vine vorba despre dezvoltarea si succesul unui business. De aceea, indiferent de numarul lor, ori de domeniul de activitate al afacerii tale, cu siguranta, vei avea nevoie de salariati competenti si eficienti. Totusi, ca sa te asiguri ca lucreaza intr-un mediu de lucru placut, unde se pot relaxa si unde se simt apreciati de catre conducere, este necesar sa le oferi o serie de beneficii. In primul rand, ca sa fie mereu la curent cu domeniul lor de activitate, deci sa dobandeasca constant noi cunostinte, le poti pune la dispozitie diverse traininguri sau cursuri de specializare. Astfel, personalul va evolua profesional, ar putea avansa in cariera sau sa aiba un rol mai important legat de anumite proiecte complexe. De asemenea, subalternii mai pot fi stimulati profesional cu ajutorul bonusurilor de performanta, cu mariri salariale, vouchere de vacanta, zile suplimentare de concediu, abonamente, sa le fie decontat transportul sau sa aiba posibilitatea sa lucreze de acasa.Acestea sunt doar cateva dintre aspectele pe care le pot lua in considerare viitorii oameni de afaceri. De exemplu, pentru o productivitate sporita, o solutie optima ar fi externalizarea serviciilor. De asemenea, in loc sa cumpere o cladire, o pot inchiria, ca sa isi stabileasca sediul, iar astfel, bugetul lor sa nu aiba de suferit.