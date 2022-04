SIKA și Adeplast - “Mai puternici împreună”

La doi ani de la preluarea Adeplast, Sika România demarează campania “Mai puternici împreună”, cu un mesaj adresat tuturor categoriilor de clienți prezenți pe piața materialelor de construcții. Odată cu procesul de integrare al Adeplast, cele două branduri devin mai puternice prin sinergiile pe care le realizează și prin portofoliul total de peste 1300 de produse.

Procesul de integrare al Adeplast se află în desfășurare, iar rezultatele se văd pe toate liniile de business. La acest moment Sika și Adeplast se află împreună pe piață cu produse dedicate tuturor fazelor unei construcții, de la fundație, la acoperiș, fie că vorbim despre sectorul rezidențial, cel industrial sau pur și simplu de zona Do-It-Yourself și renovări.Pe lângă comunicarea sinergiilor la nivelul brandurilor Sika și Adeplast, campania “Mai puternici împreună” va aduce și o serie de modificări la ambalajele produselor Adeplast. Materialele de construcții dezvoltate de Adeplast vor avea acum ambalaje noi, incluzând elemente si standarde de brand ale Sika. Atât prin achiziția produselor Adeplast, dar și Sika, clienții vor alege în continuare să construiască o relație bazată pe încredere cu cele două branduri.În procesul de integrare cu Sika, Adeplast are un aport major prin tehnologia de producție dezvoltată în aproape 30 de ani, pe cele patru platforme industriale de la Oradea, Ploiești, Craiova și Roman. Cele patru platfome sunt configurate cu capacități anuale de producție uriașe: peste 1.6 milioane tone de mortare, 3.3 milioane metri cubi de polistiren și peste 50.000 tone de vopsele și tencuieli decorative.Prin preluarea Adeplast, Sika România devine unul dintre cei mai importanți producători din România care integrează tehnologii și produse dedicate pentru toate fazele unei construcții, de orice tip și dimensiune.Cu Adeplast ai făcut întotdeauna cea mai inteligentă alegere. Iar cu Sika ai ales întotdeauna cele mai bune soluții, de la fundație până la acoperiș.De acum, însă, vei avea de făcut o singură alegere: alege să construiești o relație bazată pe încredere!SIKA și Adeplast sunt acum o echipă care îți oferă cele mai bune și de încredere soluții pentru proiectele tale!Sika România este subsidiară a concernului elveţian Sika AG, fondat în 1910 Baar Elvetia. Sika este prezentă pe piața din România din 2002. În toată această perioadă compania a cunoscut mai multe etape de dezvoltare atât prin construcții proprii de fabrici cât și prin achiziții locale: 2019 – Arcon membrane, principalul producător de membrane bituminoase din România; 2020 – Adeplast SA, lider consacrat în producția unei game lărgite de mortare pentru construcţii şi izolaţii termice (EPS).Sika este lider global în producția de materiale chimice specializate, are o poziţie de top pe piaţa dezvoltării şi producţiei de sisteme şi produse de etanșare, lipire, amortizare, consolidare şi protecţie utilizate în sectorul construcţiilor şi în industria auto. Grupul elvețian are filiale în 101 ţări din întreaga lume şi deţine peste 300 de unităţi de producţie. Cei peste 27.000 de angajaţi au generat în 2021 o cifrã de afaceri de 9,3 miliarde de franci elveţieni.