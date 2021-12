Sisteme eficiente de pontare a angajaților pentru companii și businessuri

Datorită dezvoltării tehnologiilor și a aplicațiilor software, modalitățile de pontare a angajaților au devenit mai eficiente și mai ușor de administrat. În prezent, doar unele companii au rămas la tehnica de pontare prin semnarea unei hârtii cu numele angajatului și cu orele de intrare și ieșire, în timp ce organizațiile mari, precum corporațiile, au ales alternative mai moderne care nu implică utilizarea resurselor de papetărie.

Iată câteva dintre cele mai eficiente sisteme de pontare a angajaților.Soft-urile pentru pontaj reprezintă aplicații web dezvoltate special pentru gestionarea timpului de lucru al angajaților. Acestea sunt, în principal, administrate de departamentul de resurse umane cu scopul de a eficientiza timpul de lucru și de a crește eficiența și performanțele acestuia. În plus, beneficiile pe care le oferă utilizarea aplicațiilor pentru pontarea angajaților sunt: Captarea amprentei digitale pentru pontaj poate fi una dintre cele mai inovative modalități de evaluare a orelor petrecute la locul de muncă. Dispozitivul pentru captarea amprentei digitale este, de obicei, amplasat în exteriorul și în interiorul sediului companiei (pentru intrări și ieșiri), astfel încât angajații trebuie să se identifice atunci când ajung, își iau pauză sau ies de la serviciu.Astfel, fiecare mișcare a angajaților este monitorizată prin dispozitivul de scanare a amprentei care este conectat la un sistem de calcul (calculator, laptop sau tabletă) utilizat de către departamentul de resurse umane. Un sistem de pontare bazat pe scanarea amprentei digitale va face dificil manevrarea orelor de lucru de către angajați, deoarece se va cunoaște exact cine este și cine nu este prezent la locul de muncă și cât timp petrec aceștia la sediu.În plus, un sistem de captare al amprentei digitale poate fi utilizat și pentru restricționarea angajaților cu privire la accesul în anumite spații din clădirea companiei care sunt confidențiale.Această alternativă de pontare este mult mai complexă decât celelalte două prezentate anterior. Modalitatea de pontare utilizând acest sistem constă în amplasarea unor tablete special concepute în zonele de intrare și de ieșire din clădirea companiei prin care sunt identificați angajații prin 3 metode:Noile modalități de pontare mult mai moderne pot aduce beneficii optime unei companii care alege să le implementeze. Procesul de evaluare al angajaților și a orelor de muncă lucrate devine mult mai facil și mai ușor de gestionat. În plus, adoptarea unui sistem modern de pontare poate să atragă un număr mai mare de persoane interesate să se angajeze la firma dumneavoastră.