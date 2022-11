Smart Diesel part of DKV Mobility a lansat Kopilot, prima aplicație din România care îți garantează că vei alimenta mereu la cel mai mic preț!

S-a lansat Kopilot , prima aplicație din România care ajută afacerile din industria de transport să aleagă cele mai eficiente rute din Europa și astfel să economisească până la 5000 de EURO pe camion, pe an.

“Am urmărit îndeaproape peste 11.000 de clienți Smart Diesel part of DKV și am ajuns la concluzia că planificarea manuală a rutelor de transport internațional necesită mult timp și este ineficientă din punct de vedere al costurilor. Folosind un instrument digital de optimizare a rutelor transportatorii pot eficientiza costurile operaționale și pot crește profitabilitatea afacerii, fără alte investiții în flota auto!”,

Care sunt principalele beneficii pentru utilizatorii Kopilot?

Știu mereu unde, când și cât să alimenteze

Funcționalități Smart

Toate informațiile importante într-un singur loc

Despre Smart Diesel part of DKV Mobility

Aplicația Kopilot este dezvoltată de Smart Diesel part of DKV, companie care oferă soluții de mobilitate pe piața din România de peste 10 ani.Peste 500 de reprezentanți ai industriei au vizitat standul Smart Diesel part of DKV și au luat contact în premieră cu instrumentul nou lansat, în cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate transportatorilor, Gala Tranzit, ce a avut loc pe 4 noiembrie, la Cluj.ne spune Toni Andrei, Product Marketing Director în cadrul companiei.Kopilot simplifică luarea deciziilor și ajută transportatorii să identifice planul de alimentare optim, să estimeze corect costurile cu combustibilul și taxele de drum pe rutele tranzitate și astfel să obțină curse profitabile pentru afacerea lor.Algoritmul Kopilot calculează cel mai bun plan de alimentare pentru fiecare rută, cu prețuri actualizate zilnic din peste 2000 de staţii DKV din Europa, funcționalitate care ajută la reducerea costurilor de transport anual cu până la 5.000 € pentru fiecare camion.Utilizatorii pot calcula taxele de drum pe ruta selectată și au incluse hărţi speciale pentru camioane prin integrare cu tehnologia HERE WeGo, pe care le pot trimite șoferului din cursă, în modulul de navigare prin GPS.Un singur instrument: de la birou pentru dispecer, în cursă pentru șoferKopilot ajută dispecerii şi managerii de flote să planifice inteligent rutele și să se asigure că planurile de alimentare sunt respectate cu ușurință de șoferul din cursă.Toate documentele șoferilor și ale mașinilor din flotă pot fi salvate și organizate într-un singur loc, cu acces 24/7 și notificări înainte să expire.Abonamentele pentru aplicația Kopilot sunt lunare sau anuale și încep de la 79 euro/lună cu o perioada de grație de până la 3 luni. Află toate detaliile pe www.kopilot.ro Utilizarea soluțiilor digitale creează noi oportunități de dezvoltare, de îmbunătățire a performanței și de creștere a profitului. Într-o lume în care viteza este esențială pentru dezvoltarea unei afaceri, Smart Diesel part of DKV Mobility oferă soluții digitale care ajută companiile de transport să obțină un avantaj competitiv pe piață.Smart Diesel, cea mai mare companie independentă de combustibil din România, a fost achiziționată în anul 2020 de către DKV Mobility, unul dintre furnizorii de servicii de mobilitate de top pentru industria logisticii și a transporturilor. Produsele și serviciile Smart Diesel part of DKV Mobility conectează afacerile din industria de transport în toată Europa, oferind soluții personalizate printr-o vânzare consultativă dedicată optimizării afacerii. Astfel, cei 12,000 de clienți actuali pot folosi cardul de combustibil Smart Diesel pentru a beneficia de prețuri competitive la combustibil, în România, dar și în cele 2000 de stații în Europa. Companiile ce au nevoie de o rețea extinsă de alimentare la prețuri competitive în Europa pot folosi cardul DKV având astfel acces la 67,000 stații, iar firmele cu activitate locală pot să alimenteze în cele 800 stații OMV Petrom prin intermediul cardului OMV, oferit de către Smart Diesel în calitate de brand partner OMV.Servicii complete de mobilitate. Tu te concentrezi pe transport, noi facem restul!