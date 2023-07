Soluții inovatoare complete pentru încălzirea eficientă a spațiilor greu accesibile sau temporare

Într-o lume în continuă schimbare, necesitatea de a avea soluții flexibile și eficiente pentru încălzirea spațiilor temporare sau greu accesibile devine din ce în ce mai importantă. Indiferent că vorbim despre șantiere de construcții, clădiri sau proiecte temporare, alegerea unei soluții de încălzire adecvate poate face diferența în asigurarea unui mediu confortabil și eficient din punct de vedere energetic. În acest articol, vom explora soluțiile inovatoare de încălzire oferite de Hoval, care acoperă o gamă largă de aplicații și aduc beneficii semnificative în termeni de flexibilitate, economii de costuri și protecția mediului.

Centrale termice containerizate autonome – o inovație în slujba confortului termic și a flexibilității inegalabile:

Centrala termică containerizată este echipată cu următoarele caracteristici care îi conferă o funcționalitate eficientă și cu un grad ridicat de siguranță:

Acoperișul de protecție finală:

Structură portantă solidă:

Panouri perimetrale izolate:

Uși sigure și rezistente:

Grile de ventilație eficiente:

Pardoseală rezistentă:

Există mai multe avantaje asociate cu utilizarea centralelor termice containerizate autonome:

Flexibilitatea locației este elementul central al conceptului:

Economii de costuri greu de egalat:

Eficiență energetică la superlativ:

Control avansat și monitorizare de la distanță:

Instalare simplă și rapidă perfect adaptată unui mediu dinamic

Siguranță și fiabilitate – aliatul perfect pentru încălzirea eficientă:

Configurații personalizate:

Ce impresii ne împărtășesc cei care au ales o soluție CabinSlim?

"Din cauza domeniului în care activam și a echipamentelor prezente, am avut dificultăți în găsirea cazanului potrivit, cât și a dimensiunii ideale pentru a se încadra cu succes în spațiile noastre. Apoi proiectanții mi-au propus soluția Cabin Slim pentru instalarea la exterior. Am fost pur și simplu încântat de ideea unei cabine care poate fi plasată literalmente oriunde! Soluția integrată se află acum pe terasa clădirii, la primul etaj, iar sistemul este ușor de administrat datorită reglajului inteligent și de la distanță. O soluție flexibilă care economisește spațiu, energie și care cu siguranță s-a dovedit a fi foarte rentabilă!"

Concluzie:

Unul dintre conceptele inovatoare dezvoltate de Hoval este cel al centralelor termice containerizate autonome. Acestea sunt soluții compacte și complete de încălzire, integrate în containere, care pot fi amplasate în diverse locații, indiferent de accesibilitatea acestora. De la hale industriale, clădiri comerciale sau medicale și până la ansambluri rezidențiale, centralele termice containerizate autonome oferă o soluție rapidă și eficientă pentru asigurarea confortului termic în spațiile greu accesibile, destinate cladirilor noi sau modernizarilor. Ideale, în special, pentru cladiri mari, constructii industriale si comerciale.Cazanele în carcasă exterioară Hoval CabinSlim sunt formate din toate elementele necesare pentru generarea energiei termice, gata de utilizare și instalate într-o structură deja pregătită, protejate maxim împotriva intemperiilor externe, cum ar fi ploaia sau zăpada, și chiar și înghețului, cazanele fiind adaptate pentru funcționare pe o soluție de glicol. Aceste module pot fi utilizate cu cazane în condensație UltraGas®2 într-o versiune simplă sau dublă, soluție de tip cascadă. Ele pot fi amplasate cu ușurință în apropierea clădirii într-o zonă tehnică desemnată sau pe un acoperiș plat. Puterea țintă a unor astfel de cazane poate fi de la 70 până la 3.100 kW.Pentru a garanta o impermeabilitate perfectă, centrala termică este prevăzută cu un acoperiș realizat din tablă zincată vopsită albă sau conform cerințelor clientului. Acesta asigură protecția împotriva intemperiilor și menține o izolație termică adecvată.Centrala termică are o structură portantă din profile de aluminiu, întărită cu profile de rezistență mare. Acest design robust permite rezistența la sarcini și greutăți ridicate, asigurând stabilitatea și siguranța întregii instalații.Panourile perimetrale ale centralei termice sunt realizate din tablă externă zincată, vopsită albă sau conform specificațiilor, și au un strat de izolație din vata minerală bazaltică incombustibilă. Această configurație garantează o bună izolare termică, menținând căldura în interior și protejând împotriva pierderilor de căldură.Ușile centralei termice sunt echipate cu închizătoare din aluminiu, fiind disponibile variante cu levier sau cheie Allen. Fiecare ușă este dotată cu trei închizători din aluminiu cu tijă din inox, asigurând securitatea și protecția împotriva accesului neautorizat.Centrala termică are grile de ventilație din aluminiu, cu o distanță de 25 mm între inele. Acestea sunt prevăzute cu rețea antivolatilă internă și sunt dimensionate în funcție de puterea termică instalată. Grilele de ventilație permit o circulație adecvată a aerului și asigură o disipare eficientă a căldurii.Pardoseala centralei termice este realizată din tablă de aluminiu în formă de romb, cu o grosime de 20/10. Aceasta este ranforțată cu o structură de susținere pentru compensatorul electric și alte accesorii necesare. Pardoseala oferă o suprafață solidă și rezistentă, asigurând siguranța și durabilitatea instalației.Toate aceste caracteristici ale centralei termice containerizate asigură o funcționare fiabilă, eficientă și sigură în orice locație și condiții de utilizare. Această soluție inovatoare oferă o modalitate flexibilă și convenabilă de a asigura încălzirea în spații limitate sau în situații temporare.Centralele termice containerizate pot fi amplasate în orice locație, inclusiv zone greu accesibile sau temporare. Acest aspect le face ideale pentru șantiere de construcții, evenimente în aer liber sau locații temporare de producție. De asemenea, pot fi ușor relocabile, oferind astfel o soluție flexibilă și adaptabilă la nevoile specifice ale fiecărui proiect. sunt disponibile în diferite dimensiuni și puteri termice, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui beneficiar. De la cabine mici, potrivite pentru spații rezidențiale, până la cabine mai mari, adecvate pentru spații comerciale sau industriale, gama variată oferă flexibilitate în alegerea soluției potrivite. Aceste cabine pot fi amplasate lângă clădiri sau pe acoperișuri, oferind o soluție compactă și autonomă pentru încălzire.Utilizarea centralelor termice containerizate autonome poate duce la economii semnificative de costuri. Nu este nevoie de construcții sau instalații complexe, iar acestea pot fi instalate rapid și eficient într-un timp mai scurt. Astfel, costurile de muncă și timpul de inactivitate pot fi reduse semnificativ, contribuind la o eficiență financiară crescută.Centralele termice containerizate autonome sunt proiectate pentru a funcționa eficient, oferind un randament ridicat al încălzirii și consum redus de energie.Merită adăugat că, în cazul clădirilor nou proiectate, unde este necesară îndeplinirea indicelui maxim de energie primară EP – cazanele în carcasă exterioară precum CabinSlim pot funcționa cu pompe de căldură mari într-un sistem hibrid, de ex. cu pompe de căldură aer/apă Hoval Belaria® Fit.Datorită unității de control TopTronic® E este extrem de simplu de navigat în sistem. Puteți urmări cu ușurință și optimiza consumul de energie și astfel puteți realiza economii cu energia de până la 30%.Aceasta se traduce în economii semnificative de combustibil și costuri energetice, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului înconjurător.Centralele termice containerizate autonome sunt echipate cu sisteme de control avansate și funcții de monitorizare, care permit reglarea precisă a temperaturii și o gestionare eficientă a energiei termice. Aceasta asigură un confort optim și reduce pierderile inutile de energie.Unul dintre principalele avantaje ale centralei termice containerizare CabinSlim de la Hoval este procesul rapid și simplu de instalare. Acestea sunt deja echipate cu toate echipamentele si dispozitivele necesare pentru o functionare sigura si eficienta ex. cazne, va sde expansiune, dispozitive de siguranta etc.). Cu ajutorul unui stivuitor elevator sau al unei macarale, aceste cabine pot fi poziționate pe o suprafață special amenajată într-un timp scurt. Astfel, instalarea devine rapidă și fără complicații.Acestea sunt echipate cu sisteme de protecție integrate și funcții de diagnosticare, care asigură funcționarea fiabilă și prevenirea potențialelor probleme sau defecțiuni.Centralele termice containerizate CabinSlim sunt construite cu respectarea celor mai înalte standarde de siguranță. Materialele folosite sunt conforme cu normele CE, iar echipamentele sunt testate și omologate.Această soluție este, de asemenea, foarte sigură, deoarece nu există riscul de înghețare a sistemului de încălzire. Cazanul Hoval, model UltraGas, nu necesita un debit minim, avand o capacitate mare de apă (ceea ce are ca rezultat o rezistență hidraulică mai mică) și si dispune de automatizare performanta pentru configurarea tuturor sistemelor hidraulice si obtinerea eficientei maxime in exploatare. Dacă echipamentul este instalat pe acoperiș, nu este nevoie să utilizați instalația pe gaz în interiorul clădirii.Cabinele sunt dotate cu oprire de urgență pentru sistemul electric și combustibil, asigurând o funcționare sigură și fiabilă. Mai mult, calitatea construcției și suportul oferit de echipa expertă Hoval asigură un sistem de încălzire durabil și eficient.Hoval oferă posibilitatea de a personaliza CabinSlim în funcție de nevoile și cerințele individuale. Puteți adăuga pompe de circulație, tablouri electrice cu funcții personalizate sau alte accesorii specifice. Echipa de ingineri Hoval poate asista clienții în procesul de proiectare și instalare, asigurându-se că soluția implementată răspunde în totalitate nevoilor specifice ale fiecărui proiect.Acestea sunt cuvintele lui Tomislav Jadan, directorul Institutului Croat de Sănătate Publică din Zabok.Într-o lume în continuă mișcare, soluțiile inovatoare de încălzire oferite de Hoval, precum centralele termice containerizate autonome Cabin Slim, reprezintă răspunsul perfect pentru nevoile de încălzire ale construcțiilor temporare, clădirilor greu accesibile sau care doresc să economisească spațiu interior prețios. Aceste soluții aduc avantaje semnificative în termeni de flexibilitate, economii de costuri, eficiență energetică și protecție a mediului. Indiferent de proiectul pe care îl aveți în vedere, Hoval poate oferi soluții personalizate și adaptate nevoilor specifice, asigurând un confort termic optim și o eficiență maximă în utilizarea energiei termice.