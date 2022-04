Spațiu de socializare la birou: 3 idei de amenajare

Spațiul de socializare, care poate fi amenajat și sub forma unui lounge, are rolul de a încuraja angajații să se relaxeze, să interacționeze și să se destindă în timpul pauzelor. Zona de birouri devine astfel mai prietenoasă. Acest lucru este esențial în perioada imediat următoare, când activitatea profesională se va desfășura, din nou, și de la birou. Pentru a implementa ideile creative de care are nevoie întregul colectiv, trebuie să optezi pentru piese de mobilier, textile, decorațiuni și accesorii cât mai potrivite pentru zona de lounge. Iată câteva idei:

1. Zona de luat masa ca spațiu de socializare

2. Spațiu de socializare creativ

3. Terasa pentru socializare în aer liber

Se știe că bucătăria devine, la birou, locul principal de socializare în pauze, mai ales în cea de prânz. Cei mai mulți dintre angajați își programează din timp momentul pentru luarea mesei alături de cei din echipă. Ei bine, bucătăria poate fi amenajată în așa fel încât să amintească mai bine de cea de acasă.Pentru a-i încuraja pe cei de la birou să împartă timpul și spațiul cu colegii lor, alege scaune de bucătărie și dining de la Vivre , alături de mese cu cât mai multe locuri. O atmosferă caldă, ca de familie, va duce la un nivel optim de relaxare în timpul programului, va aminti tuturor de senzația pe care aceștia o au acasă, când petrec timp alături de familie.Pauzele de la muncă pot fi folosite cu ușurință pentru sesiunile de citit, în mod special beletristică, ficțiune și alte opere care pot lua gândul de la muncă pentru câteva secunde. Chiar și albumele de artă sunt potrivite pentru a face parte din biblioteca pe care o companie o pune la dispoziția angajaților. Un spațiu de socializare creativ trebuie să includă piese de mobilier precum biblioteci , rafturi, dar și canapele sau fotolii, care fac relaxarea posibilă.Acesta trebuie să fie work-free, adică să încurajeze angajații să lase deoparte îndatoririle pentru muncă în pauzele lor și să se concentreze pe creativitate și dezvoltare personală. Dacă vrei să pui accent pe artă, vei avea nevoie și de o paletă de culori cât mai spectaculoasă, care să desființeze tipologia spațiului steril de birouri. În perioada post pandemie, oamenii vor căuta mai mult refugiu în confortul de la muncă, iar un astfel de spațiu va ajunge pe lista de așteptări a angajaților.În timpul sezonului cald, petrecerea timpului în aer liber, la soare, poate ajuta semnificativ la reducerea stresului și la o stare generală de bine. Într-un spațiu de birouri este necesar ca, pe lângă o priveliște minunată, să existe și o zonă exterioară amenajată conform nevoilor tuturor.Alege fotolii și scaune de exterior pentru a amenaja o zonă de luat masa sau de savurat cafeaua afară. De asemenea, pentru a crea o ambianță aparte, nu uita să incluzi câte un șezlong. Acesta va îndemna la o relaxare totală în pauzele de muncă și la o baie de soare.Spațiul de socializare de la birou are menirea de a oferi o oază de relaxare. Alege un mobilier prietenos, prin care poți crea zone de lounge pentru fiecare angajat.