Spy Shop – Black Friday 2022 se va derula in perioada 11 – 13 Noiembrie cu stoc de 5 milioane euro

Black Friday va debuta la importatorul de echipamente de securitate, supraveghere video și sisteme fotovoltaice, Spy Shop, în 11 Noiembrie 2022. Evenimentul de reduceri se va derula pe durata a 3 zile, până în 13 Noiembrie inclusiv.

În acest an sunt puse la bătaie zeci de mii de produse de securitate și nu numai. Stocul de 5 milioane de euro este format din camere și sisteme de supravgehere video și accesorii CCTV, sisteme de alarmă antiefracție, smart home, automatizări pentru porți, interfoane și videointerfoane, panouri fotovoltaice, camere auto, senzori smart, binocluri, telescoape, lunete astronomice și multe, multe altele.Stocarea unui număr mare de produse a fost posibilă datorită faptului că de curând a fost inaugurat noul depozit, ducând suprafața de depozitare la peste 2.000 mp, iar prețurile vor fi foarte atractive deoarece condițiile colaborarilor cu furnizorii și producătorii sunt dintre cele mai bune.“Pe lângă creșterea stocului tampon, am suplimentat numărul de personal din depozit, compania depășind astfel pentru prima dată 70 de angajați. Nu au lipsit discuțiile cu firmele de curierat pentru a crește numărul de ridicări în perioada evenimentului.” spune Sergiu Dăngulea, CEO Spy Shop.Ofertele și condițiile super avantajoase pentru client, mai exact tot pachetul pre și post vânzare pe care compania îl pregătește, are ca scop atât fidelizarea clienților actuali cât și atragerea unui număr important de clienți noi.Cum cererea pentru produsele de securitate este în creștere, cei de la Spy Shop se așteaptă la un avans de 20% față de vânzările de Black Friday 2021. Anul acesta compania a diversificat și mai mult gama de produse, punând accent pe autoritatea brandului în piața si calitatea produselor de la producatori precum: Dahua, Ajax, Hikvision, Acvil, Reolink, DSC, Motorline, Paradox, Orvibo, Nice, Huawei, Sonoff, Shrack, Xiaomi, Viofo, Bresser, Vortex, Canadian Solar etc.“Anul acesta ne așteptăm la o creștere a vânzărilor cu 20% față de anul trecut, referindu-ne strict la evenimentul Black Friday. Am făcut tot posibilul să obținem prețuri foarte bune pentru clienții noștri și vrem să îi răsplătim cu reduceri semnificative pentru că sunt alături de noi. Avem stocuri la toate produsele de interes și ne luăm angajamentul ca toate comenzile să plece de la noi în cel mai scurt timp.”Adresându-se în mare parte și clienților de distribuție (instalatori și revânzători), accentul va fi pus și pe aceștia, care vor fi extra recompensați cu o perioada de Black Friday prelungită.Cu o cifră de afaceri de 12 milioane de euro în 2021, Spy Shop este unul dintre principali importatori, distribuitori si retaileri de sisteme de securitate, supraveghere video și sisteme fotovoltaice, înființat în anul 2009. Operează prin intermediul site-ului spy-shop.ro și are în portofoliu peste 50.000 de produse de securitate și supraveghere video, echipamente adresate clientului final cât și partenerilor B2B. Spy Shop are o rețea de peste 2.000 instalatori parteneri prin care asigura montajul în toată țara.