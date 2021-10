Strategii de afaceri: 3 idei de a-ți propulsa profiturile dincolo de imaginația ta

Astazi, pe o piata din ce in ce mai competitiva, analiza si informatia pot reprezenta diferenta dintre a avea succes in afaceri si a fi depasit de concurenta. In ziua de azi, comertul cu amanuntul a devenit un concept relativ nou, dar ofera rezultate impresionante. Te-ai gandit ce strategii trebuie sa aplici in acest an pentru a-ti dezvolta afacerea?

1. Gestionarea optima a lantului de aprovizionare

2. Promovarea afacerii prin retelele sociale

Poti afla ce persoane iti urmaresc postarile, iar asta este esential pentru a crea anumite strategii de afaceri

Iti faci publicitate la un pret accesibil

Iti poti mentine clientii vechi, fideli si poti atrage altii noi prin produsele promovate, prin oferte avantajoase

Iti poti cunoaste concurenta si poti depista anumite detalii, de care ar trebui sa tii cont in viitor, pentru a facilita dezvoltarea afacerii

Poti afla ce continut capteaza atentia oamenilor, care pot deveni potentiali clienti

Vei primi feedback de la clienti, astfel vei afla ce produse satisfac nevoile acestora

Poti comunica cu utilizatorii si afla ce parere au despre produsele tale si ce ar dori sa gaseasca pe rafturile magazinului in viitor.

3. Tendinte sezoniere

Statisticile arata ca in acest an, comerciantii cu amanuntul au obtinut reduceri de 60% la marjele operationale, deoarece au aplicat analiza la gestionarea lantului de aprovizionare. Conform celor spuse pe datasuntech.com , analiza datelor (bazata pe programe software de inalta calitate care ofera interpretari calificate) este un atu important in dezvoltarea afacerilor.Prin urmare, analiza unor costuri importante (cum ar fi cele cu transportul, cu furnizorii, cu operatiunile din depozit si distantele de deplasare) pot duce la depistarea unor probleme si la corectarea lor. In urma datelor obtinute, oamenii de afaceri pot face anumite modificari, in scopul de a-si reduce cheltuielile. De pilda, pot alege cei mai buni furnizori, pentru a avea avantaje din acest punct de vedere.De asemenea, o strategie ar fi gasirea celor mai accesibile fluxuri de lucru ale lantului de aprovizionare, sau folosirea unor sisteme de depozitare mai eficiente, cum ar fi cele cu rafturi metalice pentru depozit, sau cu rafturi metalice magazin de pe https://rafturionline.ro/rafturi-magazin Gestionarea rafturilor include plasarea, prezentarea produselor si deci comercializarea lor cu succes. Ideea este de a folosi rafturi prin care produsele sa fie evidentiate, pentru a atrage atentia clientilor si astfel, asta sa duca la cresterea dimensiunii cosului de cumparaturi pentru acestia.In ziua de azi, consumatorii doresc sa mearga in magazine in care atmosfera este primitoare si unde pot gasi produsele preferate, de marca, la un pret corect. Prin aplicarea unor strategii, se pot atrage clientii, acestia pot fi convinsi sa cumpere din magazin. Produsele pot fi grupate in functie de marca, asa ele pot fi mai usor de cumparat de clientii, care sunt in cautarea lor. Si amplasarea unor produse pe rafturi, la locul potrivit este o strategie care promoveaza succesul unei marci.Clientii doresc sa gaseasca in magazine articole de top disponibile pe piata, de aceea acestea trebuie sa fie evidentiate pe rafturi. O strategie este si stabilirea unui mixt de produse pe rafturi, ce include cele mai bine vandute produse si articolele speciale, care fac diferenta intre acest magazin si cel al concurentei de pe piata.Daca esti proprietarul unei afaceri mici si nu ti-ai stabilit inca o prezenta online, probabil te-ai putea decide sa faci asta, pentru a-ti imbunatati imaginea si pentru a-ti propulsa profitul mai sus decat ti-ai putea imagina.Statisticile arata ca incepand de anul trecut, pe social media numarul de utilizatori a ajuns la 3,9 miliarde, in intreaga lume. Asta inseamna ca merita sa-ti faci cunoscuta afacerea pe Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Acestea sunt in prezent cele mai populare platforme din lume, care vin cu o avalansa de continut, la nesfarsit.Iata care sunt avantajele marketingului pe retelele sociale:Ca proprietar de afacere ar trebui sa faci si niste analize speciale, pentru a colecta date importante, cu privire la schimbarile din viitor. Ideea este de a afla care sunt tendintele sezoniere si de a-ti optimiza inventarul, astfel incat sa ai ceea ce este in trend pe piata si ceea ce cauta clientii.Trecerea cu vederea a acestor date si analize de marketing, ar putea duce la pierderi considerabile de venituri, ceea ce nu este bine pentru afacerea ta.