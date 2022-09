SUPERBALL SRL investește aproape 3 milioane de Euro în modernizarea liniilor de producție prin demararea proiectului „Greening SUPERBALL production line through innovative textile products, automation and by improving circular economy processes”

Misiunea companiei SUPERBALL SRL, companie membră a GREEN FUTURE GROUP sub umbrela căruia se află branduri precum Mezoni, Green Future, Bedora, Essience, Bebeluca și altele a fost întotdeauna aceea de a crea o experiență unică de cumpărături clienților săi și de a fabrica produse care să-i aducă mai aproape de stilul de viață pe care și-l doresc. Și aici ne referim la un stil de viață eco, mai aproape de natură, care să-i conecteze pe oameni cu tot ceea ce înseamnă ecologic și natural. De asemenea, cu fiecare gamă de produse lansată s-a dorit inovarea modului de a ne odihni și asigurarea celei mai plăcute experiențe senzoriale, dar și cel mai bun raport calitate/preț.

SUPERBALL, companie membră a Green Future Group

„Greening SUPERBALL production line through innovative textile products, automation and by improving circular economy processes”

Ambasadorul Norvegiei în vizită la SUPERBALL

Prin implementarea proiectului „Greening SUPERBALL production line through innovative textile products, automation and by improving circular economy processes”, GREEN FUTURE GROUP este cu un pas mai aproape de „Viitorul Verde” la care aspiră.Înființată în 2004, SUPERBALL este o companie 100% românească și unul dintre cei mai importanți jucători pe piața produselor de dormit, precum saltele, perne, pilote, protecții pentru saltea, lenjerie de pat, dar și mobilier cum ar fi paturi sau canapele. „Produsele noastre sunt fabricate în România, în unități de producție proprii, sub supravegherea noastră directă și monitorizarea calității”, afirmă Radu Badea, unul dintre acționarii SUPERBALL SRL.Planurile companiei vizează dezvoltarea constantă și ecologizarea producției de produse textile prin achiziționarea unor utilaje de top, dezvoltarea și implementarea proceselor de producție ecologice și crearea unor unități operaționale dedicate procedurilor economiei circulare, pentru a crește cu cel puțin 50% rata deșeurilor recuperate din procesele operaționale.SUPERBALL SRL a demarat, începând cu data de 1 mai 2021, implementarea proiectului „Greening SUPERBALL production line through innovative textile products, automation and by improving circular economy processes”, un proiect co-finanțat în cadrul programului „Dezvoltarea IMM-urilor în România” și încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.Valoarea proiectului este de 2.755.400 Euro, iar asistența financiară nerambursabilă oferită de Norway Grants este de 964.000 Euro, intensitatea co-finanțării nerambursabile fiind de 35% în cazul investiției. „Datorită oportunității oferite de Norway Grants, prin achiziționarea de utilaje de top vom putea reduce costurile operaționale cu 10%, ecologiza fluxul de producție, reduce amprenta de CO2 și recupera pâna la circa 80% din deșeurile generate de procesele operaționale”, precizează Radu Badea.Mai mult decât atât, SUPERBALL SRL va putea dezvolta noi modele și articole pentru piața internațională, în special pentru piețele UE și scandinave, în principal piața din Norvegia. „Pentru noi, acest proiect este extrem de important și reprezintă un mare pas înainte în dezvoltarea noastră, pentru că acum avem oportunitatea de a îmbunătăți competitivitatea SUPERBALL pe piața internațională și de a deveni unul dintre cei mai importanți producători din industria textilă din Europa de Est”, afirmă acționarul companiei.În prezent, SUPERBALL SRL desfășoară parteneriate pe piețe internaționale precum: SUA, Anglia, Italia, Germania, Franța, Olanda, Elveția, iar magazinul online MEZONI, în urma succesului de care s-a bucurat în România, s-a extins pe piața din Ungaria, urmând în foarte scurt timp și lansarea pe piața din Bulgaria.În data de 22 iunie 2022, Claudiu Stepan și Radu Badea, doi dintre acționarii SUPERBALL, au primit vizita E. S., Doamna Siri Barry, Ambasadorul Norvegiei în România, cu ocazia proiectului finanțat de Granturile SEE și Norvegiene.În cadrul acestei vizite, cei doi acționari au prezentat planurile de dezvoltare ale Green Future Group, detaliile financiare și cele legate de fluxul de producție, planurile privind reutilizarea deșeurilor și folosirea energiei regenerabile în activitatea zilnică a fabricii. Doamna ambasador a fost impresionată de initiativele grupului in vederea reducerii poluării și de a merge în această direcție „verde”, subliniind că SUPERBALL ar putea fi pionier pe piața din România la acest capitol.Imaginile pot fi descarcate de aici: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19pz_t0JSXHCXYaNuNn63ejxLDF7zFreE