Tehnologiile moderne susțin creșterea afacerii

Goodies Meat Production se numără printre producătorii selectați de unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine alimentare de pe piața românească și europeană și livrează întreaga sa producție sub marca proprie a retailer-ului. Concentrată asupra calității și eficienței proceselor de producție, compania a mizat întotdeauna pe utilizarea inteligentă a instrumentelor și tehnologiilor moderne.

Din 2014 și până în prezent, Goodies Meat Production a înregistrat performanța de a-și îmbunătăți permanent rezultatele și de a-și crește producția și cifra de afaceri: în prezent compania are aproape 250 de angajați, 50 de stații de lucru, echipamente multifuncționale, servere, AP-uri și terminale Zebra. În 2020, Goodies Meat Production raporta o cifră de afaceri de 176.5 milioane lei și un profit net de peste 24 milioane lei, cu un ritm constant anual de creștere de aproape 30%.Recent Goodies Meat Production a realizat un upgrade consistent de tehnologie, având ca obiectiv eficientizarea procesului de producție cu 10%. Producătorul a implementat un sistem de automatizare și digitalizare a proceselor de producție la nivelul întregii fabrici pentru creșterea eficienței și reducerea pierderilor materiale asociate.Sistemul de automatizare și digitalizare a proceselor asigură gestionarea, urmărirea și trasabilitatea comenzilor de producție, monitorizarea indicatorilor de productivitate a angajaților, planificarea reviziilor pentru echipamente și utilaje, dar și gestionarea și monitorizarea proceselor specifice de control al calității. În plus, producător are o vizibilitate mai bună asupra parametrilor de control înregistrați (temperatură, detectoare) – conform IFS, cât și asupra vizitatorilor și trasabilității acestora.“Consider tehnologia un factor esențial al succesului, care ne-a facilitat menținerea unui ritm anual constant de creștere de circa 30%. Avem în prezent nu numai o eficiență mai bună a proceselor, dar și un nivel superior de vizibilitate, de aici convingerea noastră că avansul tehnologic a contribuit în mod direct la această evoluție pozitivă.” ADRIAN Neniță, Director General, Goodies Meat Production.Odată cu implementarea sistemului de automatizare și digitalizare a proceselor de producție, s-a impus și înlocuirea soluției de securitate cibernetică , pentru a obține un nivel superior de conectivitate și siguranță a datelor din sistem, în condițiile în care noile echipamente introduse în rețea (cititori coduri de bare, senzori etc) indicau nevoi de conectivitate cu până la 3x mai mari decât cele anterioare.Pentru realizarea acestor obiective și reducerea cu 50% costurilor generate de conectivitatea limitată, s-a ales soluția Fortinet FortiGate 100D. Echipamentul are funcții complete de securitate, fiind capabil să identifice mii de aplicații din traficul de rețea pentru inspecție profundă și aplicare granulară a politicii de securitate, să protejează împotriva programelor malware, exploatărilor și site-urilor web malițioase atât în traficul criptat, cât și în cel necriptat, dar și să prevină și să detecteze atacurile cunoscute și necunoscute fiind conectat permanent la informațiile și serviciile de securitate ale FortiGuard Labs, bazate pe AI.La nivel de management, echipamentul FortiGate 100D asigură:“Apreciem companiile și leaderii pentru care tehnologia este un boost de performanță, nu doar o simplă aliniere la rigorile monderne. Tocmai de aceea, în alegerea și propunerea unei soluții ne interesează în primul rând să înțelegem prioritățile operaționale și de afaceri, specificul activității și caracteristicile infrastructurii existente. Pentru a beneficia la maximum de avantajele sistemului de automatizare și digitalizare a proceselor de producție, Goodies Meat Production avea nevoie de o soluție actualizată de conectivitate și securitate cibernetică, iar Fortinet FortiGate 100D oferea cel mai bun raport caracteristici-investiție.” Laurențiu Chivu, Sales Manager, QWERTY Solutions.Implementarea soluției Fortinet FortiGate 100D a fost realizată de echipa QWERTY Solutions în doar câteva zile și nu a presupus nicio întrerupere la nivel de procese operaționale. Soluțiile Fortinet sunt distribuite în România prin Veracomp-Exclusive Networks.Înființată în anul 2006, având 100% capital romanesc, compania Qwerty Solutions SRL s-a axat pe furnizarea de servicii (consultanță, outsourcing, SLA) și soluții IT complexe, fiind specializată în proiectarea, instalarea, administrarea și întreținerea rețelelor de calculatoare și de telefonie. Mai multe detalii pe www.qsol.ro