Tipuri de dopuri pentru sticle: Cum alegi varianta potrivită

FOTO: https://unsplash.com/photos/jiVhpbr3YMY

Dopurile se numără printre acele invenții care au revoluționat multe industrii, indiferent că vorbim despre îmbutelierea băuturilor sau a produselor cosmetice. Pe piață există în prezent o mare varietate de modele de dopuri, așa că iată un mini-ghid cu cele mai populare tipuri și modul în care acestea pot fi utilizate cât mai eficient.Dopuri care se înfileteazăMajoritatea sucurilor și a sticlelor de apă din comerț sunt îmbuteliate în sticle de plastic, unde se folosesc dopuri cu filet care previn scurgerea lichidelor. Aceste dopuri pot fi reutilizate ulterior, pentru închiderea altor sticle, sau pot fi reciclate.Însă, în categoria capacelor cu filet se află și acele dopuri din aluminiu, care sunt ideale pentru recipientele din sticlă. În general, acest model din aluminiu este folosit pentru sticlele de ulei și oțet, pentru diferite sosuri sau pentru apa servită în hoteluri și restaurante. Dopurile din metal sunt mult mai elegante, prin prisma design-ului, dar au și un avantaj considerabil: țin la distanță mirosurile puternice.De asemenea, în categoria capacelor cu filet se află și modelele twist-off, folosite pentru închiderea ermetică a sticlelor cu gură largă, ideale pentru compoturi. Aceste capace sunt fabricate din plastic sau aluminiu și se găsesc pe piață într-o gamă variată de culori.Dopuri de tip flip flopÎți place să pregătești sosuri delicioase pentru cei dragi? Dacă vrei să le servești la fel ca la restaurant, poți alege dopuri pentru sticle flip flop, care au un capac superior rabatabil. Aceste dopuri au în mijloc un orificiu de mici dimensiuni, care permite scurgerea lichidului în doze mai mici.Dopuri No DropDopurile de tip No Drop sunt o invenție care au făcut viața sportivilor mult mai ușoară. Cu ajutorul unui astfel de dop, persoanele care aleargă pot să bea apă în timp ce se află în mișcare, fără să mai fie necesară desfiletarea capacului. Totodată, capacele de tip No Drop sunt ideale și pentru copii, pentru că cei mici pot consuma lichide, fără să existe riscul ca acestea să se scurgă.Dopuri pentru băuturi alcooliceÎn categoria de dopuri pentru spirtoase se află mai multe modele de capace, însă cele mai populare sunt dopurile de plută, folosite pentru sticlele de vin. Aceste dopuri au o flexibilitate mult mai ridicată decât dopurile din plastic și se adaptează mult mai ușor în interiorul sticlei.Dopurile pentru vin sunt confecționate doar în Spania și Portugalia, acolo unde cresc stejarii de plută, a căror scoarță este decojită o dată la nouă ani, pentru fabricarea dopurilor.Tot pentru băuturile alcoolice sunt folosite și dopurile metalice pentru sticlele de bere, care sunt concepute pentru o singură utilizare. Acestea au fost inventate în 1892, de către William Painter, care și-a dorit să găsească o soluție eficientă pentru îmbutelierea sticlelor cu băuturi carbogazoase, astfel încât gazul să rămână în recipiente pentru o perioadă mai lungă de timp. Așa a luat naștere prima fabrică de capace metalice, Crown Cork, care a produs milioane de dopuri pentru sticlele de bere, în secolul al XIX-lea.Dopuri cu pulverizatorCapacele dotate cu pulverizator sunt folosite în special în industria cosmetică, dar și pentru produsele de curățenie. Majoritatea sticlelor care conțin spray-uri pentru corp, parfumuri sau diverse uleiuri sunt dotate cu dopuri speciale, cu atomizor, care elimină printr-o simplă apăsare o cantitate concentrată de lichid.Pe lângă acestea există și modelele de capace cu pulverizator prin declanșare, care sunt mult mai populare în rândul produselor de curățenie. În general, aceste dopuri sunt folosite pentru sticlele cu detergent pentru ferestre, pentru că ajută la dispersarea unei cantități mai mari de lichid pe o suprafață mai largă.Pe piață se află o mulțime de modele de dopuri pentru toate întrebuințările, însă cu ajutorul acestui ghid îți va fi mult mai ușor să alegi capacele potrivite pentru sticlele din gospodăria ta.