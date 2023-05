TOP 5 cele mai bune idei de cadouri pentru angajați și copiii lor

Cadourile sunt un semn grozav de apreciere și de respect indiferent că este o zi aniversară, o sărbătoare cunoscută sau alta ocazie.

1.Jocuri și jucării educative

2.Pachete de cadouri personalizate

3.Abonamente la săli de sport sau SPA

4.Seturi de cărți

5.Căni sau obiecte personalizate

Dacă nu vrei să dai greș sau nu ai timp să cauți, iată 5 sugestii care vor avea succes:Jocurile de familie sau de grup, tip board-game pot fi o idee foarte bună, mai ales că pot fi jucate împreună de categorii diferite de vârste și pot fi potrivite drept cadouri 1 iunie pentru copii sau de sărbători. Există o varietate de jocuri de acest gen în magazinele online sau specializate și chiar ai de unde să alegi. În plus te poți încadra în aproape orice buget și sunt potrivite și iubite de toată lumea, pentru experiența pe care o aduc împreuna. Practic oferi și darul timpului oferind un asemenea joc, fiind o scuză perfectă pentru a petrece timp de calitate. Și ca ultim argument, țin creierul în exercițiu și sunt tare distractive.Când e vorba de cadouri corporate se pot realiza pliate pentru angajați și copii lor și include obiecte cum sunt cărți, jocuri, dulciuri, băuturi, tricouri personalizate sau orice se potrivește ocaziei și gustului lor. O idee poate fi și a include numele persoanelor care vor primi pachetul cadou, pentru o notă și mai personală. În plus cu un astfel de pachet sau coș de cadou, te poți asigura că fiecare primește ceva și că acorzi atenție fiecărui membru al familiei. Iar impactul vizual face toată diferența.Există săli de sport sau saloane SPA unde se pot face abonamente pentru toți membrii familiei. Astfel îi ajuți să își mențină starea de sănătate și să aibă o dispoziție bună zi de zi, iar angajații și copiii acestora vor fi stimulați să ducă o viață activă. Acestea pot include piscină, sesiuni de masaj sau alte tipuri de terapii, care sunt relaxante și îi fac să se simtă bine. Este un cadou perfect pentru a arăta că îți pasă de sănătatea și starea de bine a acestora.Deși nu mai este o opțiune atât de la modă, cărțile încă nu și-au pierdut farmecul, de aceea poți opta pentru un set de cărți potrivite pentru copii și vârsta acestora, împreună cu ceva și pentru adulții familiei. Există seturi frumoase și ușor de citit la orice vârstă. În plus cărțile sunt un cadou valoros care se pot da mai departe sau lăsa moștenire, sunt bio-degradabile și încurajează stimularea culturii generale.Sunt cadoul cu care sigur nu dai greș iar dacă incluzi o imagine sau un mesaj drăguț, vor ajunge la inima oricui. În plus sunt practice pentru că multe persoane beau ceai sau cafea la birou.Acestea sunt doar câteva sugestii prin care să îți arăți aprecierea față de angajați și copiii lor.