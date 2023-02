Ulf Johansson, IKEA: suntem nerăbdători să vedem implementate măsurile de stopare a tăierilor ilegale de pădure anunțate anul trecut de Guvernul României

IKEA a lansat pe 26 ianuarie un website dedicat transparenței activității acestei companii (https://about.ikea.com/en/sustainability/wood-forestry). Inițiativa prezintă datele concrete ce rezultă din activitățile companiei. De la masa lemnoasă folosită, la proveniență, unde și pentru ce este exploatată, etc. Într-o lume care-și pune întrebări din ce în ce mai multe despre mediu și cum să exploatăm resursele într-un mod responsabil, reprezentanții IKEA spun că-și propun o transparentizare care să pună presiune pe toți cei interesați direct sau indirect de gestionarea resurselor forestiere de a accepta și aplica reguli care să țină cont atât de interesul ecologic, cât și de cel economic sau individual.

Am discutat cu managerul global Inter IKEA Group pentru aprovizionare cu lemn și silvicultură, Ulf Johansson, despre motivele acestui demers.Î: Ce este acest program lansat de IKEA? Cui i se adresează și la ce folosește?Ulf Johansson: Programul este disponibil începând de joi, 26 ianuarie, pentru oricine. O pagină de web care va fi actualizată în mod recurent, inclusiv cu informații la cerere, în funcție de interesul celor care o vor urmări. Intenția noastră este să fim și mai transparenți în privința modului în care IKEA obține masa lemnoasă și cum folosește această materie primă. Astfel, ne dorim să dăm posibilitatea clienților noștri să ia decizii informate atunci când ne cumpără produsele. Am realizat recent un studiu privind consumatorii IKEA (8000 de clienți din toată lumea, de diferite vârste și gen) din care a reieșit că 80% dintre aceștia sunt preocupați de managementul lemnului folosit pentru produsele noastre. Această concluzie a avut o contribuție majoră la decizia noastră de a transparentiza și mai mult felul în care obținem și folosim lemnul. Un alt motiv pentru care am pornit acest program este pentru a fi un bun exemplu pentru industria prelucrării lemnului. Un imbold și pentru competitorii noștri. Dacă putem contribui la transparentizarea societății, considerăm că facem un pas util, dincolo de interesele companiilor de profil și considerăm că, pe termen lung, transparența va fi benefică dezvoltării sustenabile a afacerilor din sectorul forestier.Î: Cât reprezintă România în tabloul global IKEA și care este impactul companiei asupra românilor, din punct de vedere economic?UJ: Un procent de 4% din masa lemnoasă folos