Uzina Ford de la Craiova a fost vândută. Producția mai multor modele va fi oprită

Controlul fabricii de automobile Craiova va fi exercitat prin Ford Otosan Netherlands B.V.Fabrica va fi vândută de asemenea de o companie cu sediul în Țările de Jos, Ford Capital N.V., proprietarul de drept al Ford România SA, scrie Profit.ro.Autoritățile din Turcia au aprobat cumpărarea Ford România de către Ford Otomotiv SanayiVânzarea uzinei Ford România SA, fosta Automobile Craiova SA, a fost realizată pentru suma de 575 de milioane de euro, la care se vor adăuga alte 140 de milioane de euro, plată condiționată de nivelul de utilizare a capacității industriale de la Craiova.Valoarea acțiunilor vândute/cumpărate a fost calculată la 1,12 miliarde lei, adică circa 227 milioane de euro, potrivit acordului semnat de Ford Motor și Ford Otomotiv Sanayi.356 milioane de euro vor fi plătite la închiderea tranzacției, care a fost estimată pentru acest an. Alte 196 de milioane vor fi achitate în iunie 2025, plus dobânzi, iar 23 de milioane vor fi plătite în decembrie 2028.Suma de 140 de milioane de euro suplimentară va fi datorată în funcție de rata de utilizare a capacității uzinei în perioada 2028 – 2034. Sumele plătite în 2022 vor putea fi ajustate în funcție de capitalul de lucru net, de datoria netă și de investițiile în noul model Courier, la data tranzacției.Modelele a căror producție va fi oprităContractul de vânzare-cumpărare prevede oprirea producției modelului EcoSport, în toamna acestui an, pentru a face loc noilor modele.Acordul celor două companii mai prevede oprirea producției actualei generații Courier, în uzina din Yenikoy, în iulie 2023.Noua generație Transit și Tourneo Courier, creată și dezvoltată de Ford Otosan, va fi mutată complet la Craiova.Cele două companii vor semna un nou acord privind furnizarea de componente pentru aceste modele. În urma achiziției Ford România, Ford Otosan va ajunge la o capacitate de producție de 900.000 de unități.