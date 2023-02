Crâmpeie din viața patronilor români: "Am primit un telefon că s-a dus mama. Am livrat clientului ceea ce comandase, apoi am jelit"

Mulți români visează să aibă o afacere care să le aducă venituri generoase și să îi scape de autoritatea și constrângerile șefilor.

Totuși, viața de antreprenor nu este așa cum și-o imaginează majoritatea.Mai mulți români care au afaceri s-au referit la aspectele negative pe care le întâmpină în activitatea lor.Tema de discuție a fost lansată pe un grup dedicat, de pe Facebook:"Antreprenoriatul este promovat în ultima vreme doar cu partea lui bună, succes, cifre, bani, etc.Are totuși și părți negative. Sau nu?!Întrebarea mea e......de ce să NU devin antreprenor?Parcă prea se promovează doar acel Flower Power și mai puțin prețul plătit pentru asta", a scris un tânăr pe Grupul antreprenorilor din România."Intri primul la serviciu, pleci ultimul"În comentarii, mai mulți antrenprenori s-au referit la problemele pe care le aduce o afacere."Eu am o vorbă. Când ești patron lucrezi când vrei tu. De exemplu, în sărbători și weekend-uri.""îmi permit să mai adaug că nu există nici vacanțe.""Fix așa, pe 31 decembrie am terminat la 21:00 și pe 1 ianuarie m-am apucat pe la 9 dimineața.""Lucrezi noaptea când alții dorm. Nu weekend, nu sărbători. Nu pregătiri pentru sărbători, prăjituri, mâncare.""Ai cel mai flexibil program. Se întinde, se întinde...se întinde.""Câștigi libertate, dar programul tău de lucru devine 60+ per săptămâna.Câștigi mai mulți bani, dar vii cu bani de acasă dacă ceva nu merge bine.Angajat, ai responsabilitățile din fișa postului.Antreprenor, ai responsabilitatiile tuturor angajaților, ai responsabilități fiscale, responsabilități legale.""Plus că eșți ultimul plătit, asta dacă mai ai de unde și mai ai și responsabilitatea angajaților tăi, pe care nu prea îi interesează că tu ai dat-o în bară, fiecare are o familie acasă.""Intri primul la serviciu, pleci ultimul. Și când pleci, afacerea merge acasă cu tine. În zilele libere te bucuri că angajații sunt liberi, că să poți tu munci ce ți-a rămas neterminat.""Pierzi un venit sigur în fiecare lună""Când intră afacerea pe ușă, ies liniștea și "n-am chef, mă doare o măsea, am o problemă personală" pe geam. Niciodată astea nu stau împreună la aceeași masă.Ex: Am primit un telefon că s-a dus mama. Clientul aștepta ceea ce comandase. Nu am sunat clientul să-i spun că nu pot munci pentru că mama ...citeste mai departe despre " Crâmpeie din viața patronilor români: "Am primit un telefon că s-a dus mama. Am livrat clientului ceea ce comandase, apoi am jelit" " pe Ziare.com