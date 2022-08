Moșia preferată de Nicolae Ceaușescu de la Predeal, scoasă la vânzare. Ce preț are domeniul impunător

Una dintre vilele de protocol folosite de Nicolae Ceausescu a fost scoasa la vanzare.

Mosia de la Predeal unde Ceausescu venea in perioada in care ocupa functia de de adjunct al ministrului Fortelor Armate va putea fi cumparata, iar pretul cerut de actualii proprietari este de peste 1 milion de euro, potrivit brasovnet.ro.Vila impunatoare a fost construita in stil traditional care aminteste de casele cu cerdac din zona munteneasca a Romaniei. Imobilul a primit denumirea de "Vila Ceausescu" datorita utilizarii ei de catre fostul dictator comunist in perioada 1950 - 1958.Conform jurnalistilor de la Click, cladirea a fost construita in 1927, are un etaj, opt camere si trei bai, o amprenta la sol de 161 metri patrati, o suprafata de teren de 1.350 de metri patrati si o suprafata construita de 322 de metri patrati. Ea se afla pe strada Nicolae Balcescu din Predeal.Pretul de achizitie al vilei de protocol, in care Nicolae Ceausescu a locuit pentru o perioada, depaseste un milion de euro.