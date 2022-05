Vindem-ieftin.ro înființează „Comunitatea Producatorilor de Succes”

Vindem-ieftin.ro, primul market network din domeniul materialelor de construcții din România, înființează „Comunitatea Producatorilor de Succes”, dedicată furnizorilor săi de top.

De ce aleg producatorii să lucreze cu Vindem-ieftin.ro?

Ce beneficii aduce Comunitatea Producatorilor de Succes Vindem-Ieftin.ro?

Creșteri comparative Q1 2022 vs Q1 2021

Ce a condus la vânzări cu creșteri semnificative de până la aproape 400%?

campanii promoționale specifice și personalizate pe domeniul nostru de activitate;

un forecast corect și eliminarea perioadelor lungi de out of stock;

condițiile comerciale agreate

flexibilitate în negocierea condițiilor de preț și livrarea națională;

rată de răspuns rapid la cereri specifice;

back discount-uri, raportate la volum.

Apreciați pentru rezultate

Minimizarea lanțului de livrare, beneficii pentru ambele părți: producător - client final

Casa de Comenzi Vindem-ieftin.ro

45 consultanți specializați ce le prezintă avantajele produselor;

campanii de marketing în comunitatea imensă de peste 200.000 clienți și potențiali clienți;

siguranța încasărilor prin modelul de business în care clientul plătește integral în avans;

video-uri de prezentare în social media pentru toți partenerii.

Casa de Comenzi Vindem-ieftin.ro derulează un proces de vânzare reală și rapidă cu toți producătorii. Împreună cu aceștia construim parteneriate de durată bazate pe încredere și colaborare perfect avantajoasă de ambele părți. Noi nu stocăm marfa, nu credităm piața și nu cerem să fim creditați. Iată câteva impresii oferite de colaboratorii noștri de top:„Vindem-ieftin.ro este o verigă importantă între producători și clienți, deoarece oferă consultanța necesară în momentul achiziției. Colaborarea cu ei crește accesibilitatea produselor și totodată aduce valoare adăugată tranzacției. Astfel, totul devine simplu, rapid, eficient.“ afirmă Alexandru Oltean, Director Comercial Wetterbest.„Am găsit în Vindem-ieftin.ro un partener de încredere care vine în întâmpinarea nevoilor clienților noștri cu eficiență și rapiditate. Rulajul produselor noastre este unul constant, iar relația pe care am dezvoltat-o în timp și experiența fiecăruia, a adus un plus de valoare parteneriatului nostru”, declară Alexandru Ioniță, Director Vânzări Bilka Dobrogea.Vindem-ieftin.ro reprezintă o forță de vânzări impresionantă, procesul de vânzare este unul consultativ și realizat de către o echipă de consultanți specializați care vin în întâmpinarea clienților cu soluția optimă. Prin campanii intensive ale categoriilor de produse listate în site, alături de furnizorii noștri ne dedicăm în a deservi și a acoperi nevoile clienților, având un portofoliu vast de materiale de construcții.Astfel, toți partenerii listați în Comunitatea Producatorilor de Succes vor beneficia de eforturile echipei Vindem-Ieftin.ro și un plus de vizibilitate prin spațiul online dedicat comunității. Concret, furnizorii de succes ai Vindem-ieftin.ro vor avea o secțiune dedicată în site, vizibilă în prima pagină. În această rubrică sunt listați toți furnizorii de materiale de construcții cu creșteri semnificative.În plus, la finalul fiecărui trimestru, Casa de Comenzi Vindem-ieftin.ro va face public topul furnizorilor de succes prin mijloace de marketing și PR proprii, partenerii beneficiind implicit de un plus de vizibilitatea aferentă comunicării topului. Acest demers este un semn al recunoștinței și conștientizării că afacerea Vindem-ieftin.ro crește grație clienților și a furnizorilor săi, a bunei colaborări în ambele direcții.Graficul de mai sus reprezintă un top al creșterilor cifrelor de afaceri comune pentru furnizorii strategici ai Casei de Comenzi Vindem-ieftin.ro.Cea mai spectaculoasă creștere a fost înregistrată de Top Profil Sistem (396,62%), fiind urmată de Viking Pruszynski (361,65%) și Caparol (251,49%).Am analizat care au fost acțiunile ce au făcut posibile aceste creșteri semnificative din primul trimestru al anului 2022, printre acestea enumerând:Pandemia și contextul geo-politic au avut un cuvânt de spus inclusiv în domeniul materialelor de construcții. Comerțul tradițional a înregistrat creșteri de 20-100%, în timp ce furnizorii noștri s-au bucurat de creșteri de la 100% la 400%.Partenerii noștri apreciază eforturile și contribuția adusă la creșterea vânzărilor. Un exemplu în acest sens sunt diplomele primite de la furnizori de tradiție precum Star Stone, Wetterbest sau Wienerberger.Vindem-ieftin.ro nu oferă beneficii doar pentru clienții finali, ci și pentru furnizori. Modelul nostru de business realizează o vânzare completă furnizorilor cu care colaborăm, aceștia primindu-și instant banii pe produse.Dacă marfa ar fi fost vândută în depozite tradiționale, producătorii și-ar fi primit banii abia după ce aceasta ar fi fost vândută, iar acest lucru denotă ca sunt parte în a suporta în tot acest timp cheltuielile aferente cu depozitarea. Criza sanitară a încurajat din plin dezvoltarea afacerilor în mediul online.Stocarea mărfurilor într-un depozit fizic presupune pentru un revânzător diferite costuri precum: chirie, utilități, salarii gestionar și manipulanți, combustibil motostivuitor etc.Casa de Comenzi Vindem-ieftin.ro nu are cheltuieli cauzate de gestionarea, manipularea și stocarea produselor, ceea ce face ca prețul să nu fie grevat de adaosuri suplimentare, acestea fiind evaluate între 5-10%, reușim astfel să oferim clienților produse la un PREȚ CORECT.Oferă toată gama de materiale de construcții, de la materiale pentru structură și fundație, învelitori și sisteme complete pentru acoperiș până la materiale pentru finisajele interioare și exterioare. Compania funcționează ca o echipa de vânzări externalizată cu care producătorii furnizorii își reduc din cheltuieli și beneficiază de:Comunitatea Furnizorilor de Succes este un prim pas în susținerea furnizorilor de materiale de construcții, parteneri ai Vindem-Ieftin.ro. Casa de Comenzi dezvoltă programe pentru întărirea parteneriatelor care vor fi comunicate la momentul implementării lor.Dacă vrei să devii partenerul nostru accesează acest link: https://vindem-ieftin.ro/parteneri/ Produsele Furnizorilor noștri beneficiază de puterea brand-ului onlineVindem-Ieftin.ro este mai mult decât o afacere, este un brand și o comunitate online care ajunge la milioane de români, clienți și potențiali clienți pe piața materialelor de construcții:- 120.000 urmăritori pe Facebook;- peste 2 mil de vizualizari pe site anual- 65.000 abonați newsletter;- 415 recenzii text și peste 300 video;- 4 milione de vizualizari Youtube;- 2 apariții la Imperiul Leilor;- peste 150 apariții în publicații;- peste 50 apariții video în diferite emisiuni.Persoana de contact: Geanina Dumitru, Marketing Manager0761 618 519