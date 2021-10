Votează-ți favoritul la „Sunetul banilor în imagini”, concursul de caricaturi lansat de Compania de Brokeraj Goldring. Peste 90 de artiști români și internationali înscriși în competiție

Compania de brokeraj Goldring a lansat pe 20 septembrie „Sunetul banilor în imagini”, un concurs inedit prin care ilustratorii pot realiza caricaturi inspirate din lumea de business, în special din piața de capital. Astăzi, 11 octombrie, se dă start votului!

Sunetul banilor, pe care îl percepem intr-o manieră personală fiecare dintre noi, a fost ideea care a stat la baza alegerii temei concursului. Zornăitul monedelor economisite în pușculița copilăriei, foșnetul bancnotelor numărate cu precizie de bancomat sunt sunete familiare cu care ne întâlnim zi de zi.Românii și-au demonstrat de multe ori creativitatea și simțul ascuțit al umorului, iar banii au fost dintotdeauna subiect de discuție sau controversă. Ca o provocare extinsă, organizatorii și-au propus să „asculte” cum se „aud” banii și în alte țări, astfel încât concursul a devenit internațional, în acest moment fiind deja confirmați 98 de competitori, dintre care 14 sunt români. Încă un motiv să ascultăm „Sunetul banilor” așa cum se aude el din România, votându-i pe cei preferați, cu viziuni și abordări atât de diverse.Mecanismul concursului este simplu: ilustratorii trimit 4 caricaturi, aferente celor 4 săptămâni de concurs, la adresa de e-mail andreea.orosfoian@goldring.ro (dacă sunt folosite tablete grafice) sau la adresa sediului Goldring (dacă sunt pe hârtie). De altfel, Regulamentul este ușor de găsit pe site-ul caricaturi.goldring.ro 8 noiembrie 2021 este ziua în care vor fi anunțați artiștii câștigători, iar premiile sunt atrăgătoare: Locul I – 500€, Locul al II-lea – 300€ și Locul al III-lea – 200€. În plus, fiecare artist va primi un telefon mobil din partea sponsorului iHunt, companie listată de Goldring pe piața AeRO a Bursei de Valori București.Stați cu ochii pe fiecare zi de luni din perioada concursului. Goldring va posta pe pagina de concurs caricaturile pentru săptămâna în curs. Publicul are și el de lucru, fiind invitat să admire caricaturile și să o voteze pe cea favorită, pe baza adresei de e-mail. În plus, fiecare votant se poate califica pentru tragerea la sorți, cei norocoși având posibilitatea să câștige unul dintre cele 3 premii oferite de către iHunt, partenerul evenimentului, constând într-un aspirator cyclonic turbo, o sonerie inteligentă wifi și un telefon iHunt P 8000 Orange.Așadar, astăzi, 11 octombrie spunem „Start vot”, pentru ca în 5 noiembrie, la ora 13:00, să încheiem sesiunea de alegere a favoriților.Cum fiecare vot contează (și de data aceasta nu vorbim despre politică), pe toată durata concursului, Goldring va promova caricaturile pe rețelele de socializare, realizând recurent un clasament cu favoriții săptămânii.Finalul competiției ne va aduce un top al celor mai votate zece caricaturi iar autorii lor, 10 și ei la număr, se vor califica pentru votul juriului.La finalul concursului, Goldring va realiza un album digital cu cele mai apreciate caricaturi.***Despre SSIF GoldringSocietatea de brokeraj Goldring a fost înființată în 1998 și este condusă de Virgil Zahan care este și acționarul principal al companiei. În ultimii ani a oferit servicii de consultanță corporate în special pentru finanțare prin piața de capital, listări la BVB, guvernanță corporativă, operațiuni pe piața de capital (majorări de capital, oferte publice, programe de răscumpărare/stabilizare). În ceea ce privește activitatea de brokeraj, Goldring se adresează mai ales clienților de retail prin oferirea de servicii de tranzacționare execution-only, administrare de portofolii și consultanță în investiții.