Votul consumatorilor a desemnat 40 de câștigători ai competiței Votat Produsul Anului® 2023

Cea de-a 14-a editie a competitiei "Votat Produsul Anului®" Romania si prima editie a competitiei "Votat Produsul Anului Marca Proprie Distribuitor" si-au desemnat castigatorii pentru anul 2023.

Consumatorii au votat 32 de produse castigatoare in competitia destinata marcilor nationale si 8 produse castigatoare in competitia destinata marcilor proprii ale distribuitorilor, fiind evaluate de catre consumatori din perspectiva inovatiei, atractivitatii si intentiei de cumparare. Acestea au dreptul de a folosi eticheta "Votat Produsul Anului®", respectiv "Votat Produsul Anului Marca Proprie Distribuitor", in toate materialele de comunicare si pe ambalaj, pentru 12 luni incepand cu data de 10 Mai 2023 pana in 9 Mai 2024.Cele 32 de produse, marci nationale, ce vor purta logo-ul "Votat Produsul Anului 2023" sunt:Categoria Aditivi pentru spalat rufe: Gama Lenor Perle Parfumate (Procter & Gamble Marketing Romania)Categoria Apa cu arome: Gama Aqua Carpatica Flavours (Carpathian Springs)Categoria Credite IFN: UniCredit Consumer Financing IFN- Creditul de Realizari Personale 100% Mobile (Unicredit Consumer Financing IFN)Categoria Bere: Gama Carlsberg Luma (URBB)Categoria Cafea boabe: Gama Tchibo Exclusive Light Roast si Tchibo Exclusive Medium Roast 1kg (Tchibo Brands)Categoria Cafea Capsule: Gama Julius Meinl - Capsule biodegradabile si compostabile (Julius Meinl Romania)Categoria Cafea macinata: Gama Tchibo Exclusive Light Roast si Tchibo Exclusive Medium Roast 500g (Tchibo Brands)Categoria Carnati: Gama de carnati Elit "Plin de carne" (Elit)Categoria Conserve din carne: Gama Bucegi carne presata (Scandia Food)Categoria Detergent de rufe: Gama Ariel PODS+ (Procter & Gamble Marketing Romania)Categoria Detergent de vase: Gama Fairy Max Power (Procter & Gamble Marketing Romania)Categoria Drajeuri: Yummy Sweets - Nuca de cocos in ciocolata cu lapte (Scandia Food)Categoria Espressoare capsule: Espressor cu capsule Qilive (Auchan Romania)Categoria Gustari Sarate: Sunset Nuts Snack Mix (Scandia Food)Categoria Hrana uscata pentru caini: Gama Thank'Q Plus (Gama & Gama)Categoria Ingrjirea fetei - Ten Matur: Gama elmiplant Nutricalcium (Sarantis Romania)Categoria Ingrjire feminina: Always Platinum Day & Night (Procter & Gamble Marketing Romania)Categoria Ingrijirea corpului - Produse organice: Organic Shop - Scrub organic pentru corp zmeura & zahar (Loxan Atraktive)Categoria Ingrjirea fetei - Dermatocosmetice: Sesderma C-VIT 5 Ser Lipozomal (Sesderma Laboratory)Ingrijirea parului: Gama Head&Shoulders Derma X Pro (Procter & Gamble Marketing Romania)Ingrjirea parului-Dermatocosmetice- barbati: Sampon Revalid Men (Ewopharma Romania)Mancare gata preparata: Gama Maestro (Caroli Foods Group)Mancare gata preparata din peste - conserve: Gama Navodul Plin (Scandia Food)Saci menajeri: Gama Fino Tytan Flex (Sarantis Romania)Sapun de maini: Gama de sapunuri lichide - Sense Extravagant si Sense Racoritor (Cahm Europe)Specialitati din carne: Sissi sunca fina fara E-uri (Caroli Foods Group)Suplimente Alimentare - Antistres: Benesio Strescalm (Naturalis)Suplimente Alimentare - Sistem osteo-articular: Gama Artrosuport Colagen (Naturalis)Suplimente Alimentare - Probiotice: BioGaia® ProTectis® Capsule Vegane (Ewopharma Romania)Tensiometre: Tensiometru digital Sendo ONE (Unicoms Switzerland Gmbh - Sofia Branch)Ulei: Gama Untdelemn de la Bunica (Expur)Vitamine si minerale: Benesio Maxitonic (Naturalis)Cele 8 produse, marci proprii ale distribuitorilor, ce vor purta logo-ul "Votat Produsul Anului Marca Proprie Distribuitor 2023" sunt:Categoria Apa de masa: SUPORTERO Ape de izvor plata si carbogazificata (Rewe Romania)Categoria Batoane cu nuci si cereale: SUPORTERO Gama de batoane cu arahide sau cereale (Rewe Romania)Categoria Bere: SUPORTERO cu lamaie, fara alcool (Rewe Romania)Categoria Cascaval: Gama de cascaval "La masa in Romania" (Auchan Romania)Categoria Drajeuri: SUPORTERO Gama de drajeuri din ciocolata (Rewe Romania)Categoria Gustari sarate: SUPORTERO Gama de sticksuri si crochete (Rewe Romania)Categoria Hrana uscata pentru caini: Recomandarea lui Ronny - Hrana uscata completa pentru caini adulti (Rewe Romania)Categoria Vin: Hanul Boieresc - Rose, Vin ecologic si Hanul Boieresc - Muscat Otonel, Vin ecologic (Rewe Romania)"Si prin aceasta editie, ni s-a confirmat inca o data faptul ca inovatia este unul dintre pilonii fundamentali ai unui business de succes. Ne bucuram ca numeroase produse inovative din zona de food, beauty, produse medicale & farmaceutice, electrocasnice sau servicii de banking au primit recunoasterea din partea consumatorilor si se vor diferentia in piata prin aceasta distinctie.De asemenea, in acest an, in premiera in Romania, celebram si inovatiile marcilor proprii, printr-o competitie destinata exclusiv lor, aparuta ca urmare a fragmentarii pietei si a dinamicii marcilor proprii in ultimii 3 ani", a declarat Mihaela Paduraru, Country Manager "Votat Produsul Anului®" Romania.Votat Produsul Anului este un concept international care premiaza produsele inovative, activand in prezent in 47 de tari. In Romania, marca "Votat Produsul Anului®" este inregistrata la OSIM din 2008, se afla la a paisprezecea editie si este reprezentata de catre compania POY Bucharest SRL.Studiul de piata din 2023 a fost realizat online, pe 45 de categorii, de Exact Business Solutions, pe un esantion total de 8227 respondenti din mediul urban, utilizatori de internet, intre 18-65 de ani, reprezentativ la nivel urban. Eroare de esantionare la nivelul intregului studiu a fost de 1%. Studiul a avut loc in perioada 10 Martie - 03 Mai 2023.Din esantionul total de 8227 repondeti, 6447 au participat in studiul dedicat marcilor nationale, evaluand 40 de categorii in care au participat doar marci nationale si 1780 au participat in studiul dedicat marcilor proprii ale distribuitorilor, evaluand 9 categorii, in care au participat doar marci proprii ale distribuitorilor.La nivelul intregului studiu, in 5 dintre cele 45 de categorii nu a fost desemnat castigator.Produsele castigatoare au fost votate, de catre consumatori, dintre produsele similare in categorie. In studiu se pot inscrie toate produsele de larg consum care au avut o inovatie in ultimele 18 luni anterioare startului competitiei.Detalii despre marcile nationale pe www.produsulanului.com Detalii despre marcile proprii ale distribuitorilor pe: www.vpamarcaproprie.ro Pentru detalii si inscrieri in editiile viitoare:Mihaela Paduraru - Country Manager Product of the Year Romaniamihaela.paduraru@produsulanului.com