Cele mai bune comparatoare de credite

In momentul in care ai nevoie de bani pentru a acoperi unele cheltuieli neprevazute sau planificate, una dintre solutii este sa apelam la o institutie financiara pentru a accesa un credit, fie ca vorbim despre o banca sau un IFN.

Ce sunt comparatoarele de credit?

Care sunt cele mai bune comparatoare de credit?

Mr.Finance

Conso

Sortter

Financer

FinZoom

Conform registrelor BNR, in Romania activeaza peste 30 de banci si 174 de IFN-uri. Atunci cand avem nevoie urgenta, si nu avem nici timpul si nici dorinta de a studia ofertele si conditiile de la zeci de institutii financiare, cea mai buna solutie este sa apelam la comparatoarele de credit.Comparatoarele de credit sunt platforme care strang la un loc cele mai importante si relevante informatii despre ofertele de creditare a bancilor si IFN-urilor, le compara intre ele, le acorda un rating in functie de anumite criterii specifice: dobanda, perioada, timpul de aprobare etc, astfel incat utilizatorului sa-i fie mult mai usor sa vada in timp util cele mai actuale oferte de pe piata si sa ia o decizie asumata si informata atunci cand acceseaza un imprumut.Insa si accesarea unui comparator de credit trebuie sa tina cont de mai mult aspecte: informatiile prezentate pe site sunt obiective? Analiza si comparatia este facuta de catre experti in domeniu? Informatiile sunt actualizate in timp util? In acest articol ne propunem sa analizam care sunt cele mai bune comparatoare de credit din Romania. Mr.Finance este o platforma independenta, romaneasca, care ofera informatii, ghiduri, sfaturi si analize obiective din domeniul financiar. Obiectivul platformei este sa imbunatateasca nivelul de educatie financiara al utilizatorilor, oferindu-le informatii complexe, dar comunicate simplu, pe intelesul tuturor.Mr.Finance pune la dispozitia utilizatorilor si comparatoare pentru cele mai uzuale tipuri de imprumuturi, de la credite rapide , pana la credite ipotecare . Ofertele de la institutiile financiare sunt analizate, comparate si listate in functie de parametrii pe care i-a setat utilizatorul la calculatorul de credit: valoarea creditului, perioada, tipul de credit etc. Ulterior, ofertele de la diferiti creditori, banci, IFN-uri, vor fi listate descrescator in functie de ratingul pe care expertii Mr.Finance l-a alocat fiecarui produs. De asemenea, Mr.Finance ofera continut de calitate, gratis, despre investitii , forex si platforme de tranzactionare pentru utilizatorii pasionati de domeniu.Pe langa asta, Mr.Finance publica periodic si comunicate de presa cu cele mai actuale si relevante informatii din lumea financiara.Echipa editoriala a platformei Mr.Finance este formata din oameni pasionati de domeniul financiar, carora le place sa studieze domeniul si sa comunice cu utilizatorii prin continutul relevant pe care il posteaza. Editorul principal al platformei este acreditat de catre ASF ca si consultant si planificator financiar, astfel incat sa existe si un temei legal pentru a oferi sfaturi si informatii din domeniu.Conso este un portal de informatii financiare pentru consumatori, infiintat in 2006 cu obiectivul de a ajuta utilizatorii sa ia decizii financiare bune. Daca la inceput, Conso.ro era dedicat exclusiv serviciilor bancare, ulterior portalul a acoperit un spectru mai larg din lumea serviciilor financiare: pietele bursiere si valutare, fondurile de investitii, fondurile de pensii private si asigurarile. Pe conso.ro poti gasi calculatoare de credite de nevoi personale, ipotecare, credite rapide etc. Utilizatorii au posibilitatea sa vada comparatia intre mai multe oferte de la diferite institutii financiare si sa aleaga optiunea potrivita nevoilor lor. Pe langa asta, periodic, conso.ro publica si ghiduri cu informatii relevante din domeniul financiar, astfel incat sa ofere consumatorilor si o baza pentru a-si creste si nivelul de educatie financiara.Sortter este o companie finlandeza care si-a inceput activitatea in Romania in 2021 si ofera servicii de comparare a creditelor. Prin intermediul platformei, ofertele de credit sunt comparate astfel incat utilizatorului sa-i fie mult mai accesibil sa analizeze optiunile de imprumut si sa o aleaga pe cea potrivita. Sortter va cauta oferte de imprumut de la diferiti creditori, banci sau IFN-uri, care se potrivesc cel mai bine cu nevoile consumatorului, respectiv valoarea dorita a imprumutului si perioada de creditare. Pe site-ul sortter este accesibil si un blog cu articole si ghiduri, in special despre credite, astfel incat utilizatorul sa inteleaga mai bine ce presupune un astfel de produs financiar.Financer este o companie internationala, prezenta in circa 26 de tari din Europa precum: Italia, Franta, Germania, Ucraina si Rusia. Financer se prezinta ca o platforma care doreste sa ofere utilizatorilor serviciul de comparare in vedere simplificarii procesului de alegere a unei companii potrivite, fie ca este vorba de imprumut sau economisire. Astfel, pe Financer poti accesa calculatoare de credit rapid, credite ipotecare si alte tipuri de imprumut, sa setezi parametrii creditului dorit, urmand ca site-ul sa iti afiseze o listare mai multor oferte de la creditori diferiti, astfel incat sa le poti analiza si compara mult mai rapid decat daca ai accesa separat site-ul fiecarei institutii.Pe langa asta, Financer ofera informati, sfaturi si ghiduri si din alte sfere ale domeniului financiar, cum ar fi investitii sau asigurari.FinZoom.ro este o platforma care are drept scop facilitarea compararii diferitelor produse de creditare de pe piata. Platforma a fost lansata oficial in AUG 2006 si face parte din Grupul FinZoom Financial Network care este prezent in Bulgaria, Romania si Turcia. FinZoom isi atribuie misiunea de a ajuta milioane de consumatori sa ia decizii bine informate cu privire la finantele lor personale. FinZoom compara produsele institutiilor bancare si nebancare din Romania: carduri de credit, credite de consum, leasing, fonduri de investitii, asigurari, astfel incat consumatorul sa vada cat mai multe oferte de pe piata si sa poata alege optiunea potrivita nevoii sale.Utilizarea comparatoarelor de credit este un proces simplu, dar foarte util, care te ajuta sa economisesti foarte mult timp si uneori chiar si bani. Avand in acelasi loc cele mai bune oferte de la institutii diferite, cu informatiile relevante afisate si comparate intr-un mod obiectiv, decizia privind produsul ales va fi mult mai simpla. Unul dintre cele mai importante sfaturi inainte de a accesa un imprumut este sa analizezi mai multe oferte de creditare, in acest sens, comparatoarele de credit te ajuta sa faci acest lucru.