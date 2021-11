Credex IFN lansează CREDExpress - serviciul rapid de creditare pentru companii

Credex IFN, principalul partener de creditare al retelei Altex, lanseaza, in premiera, servicii de finantare destinate IMM-urilor. Companiile pot primi credite rapide, intre 5.000 si 500.000 lei, pentru achizitionarea de echipamente IT&Telecom, aparatura electronica si electrocasnica, de la comerciantii parteneri Altex si Media Galaxy. CREDExpress , linia de produse financiare destinata companiilor mici si mijlocii, include CREDExpress Invest - credit pentru achizitia de bunuri in rate de la comerciantii parteneri si CREDExpress Revolving - pentru achizitia de marfuri cu plata la un termen de la livrare.

Despre Credex IFN

CREDExpress este optiunea ideala pentru acele companii care au nevoie de finantare, intr-un timp foarte scurt, pentru dezvoltarea sau extinderea afacerii sau pentru a tine pasul cu noile tehnologii. Avantajul accesarii unei astfel de finantari consta in faptul ca intreg procesul este mult mai facil, comparativ cu accesarea unui credit bancar, interactiunea este digitala si flexibila, proprietarii economisesc timp si au acces la o varietate de produse necesare pentru afacerile lor.Procesul de analiza si acordare al unui credit este unul rapid, de maximum 24 de ore, iar companiile au nevoie de putine documente pentru dosarul de analiza.Astfel, intreaga gama de zeci de mii de produse disponibile in magazinele Altex si Media Galaxy pot fi achizitionate de acum si de persoanele juridice, cu plata la un termen stabilit sau in rate, in limita sumei aprobate. Companiile interesate au la dispozitie formularul online de solicitare de pe site-ul Credex, in sectiunea dedicata persoanelor juridice credite sau pot intra in legatura cu ofiterii Credex din cele 125 de magazine Altex si Media Galaxy.Finantarea companiilor va fi disponibila, pe viitor, si pentru alti retaileri care vor dori sa ofere aceste servicii financiare clientilor persoane juridice.Infiintata in anul 2018, CREDEX IFN S.A. este o institutie financiara nebancara, inscrisa in Registrul Special al Bancii Nationale. Compania face parte din grupul Altex Romania. In prezent, compania ofera o gama variata de servicii financiare: credite de bunuri de consum, credite de nevoi personale, credite auto si asigurari de viata in parteneriat cu Metlife.Credex IFN ofera solutii de creditare persoanelor fizice prin intermediul comerciantilor parteneri, prin Credex Broker, prin platforma site-ului Credex IFN si prin intermediul Aplicatiei Mobile Credex. De curand, Credex IFN ofera finantare si IMM-urilor pentru achizitia de produse prin intermediul comerciantilor parteneri (Altex, Media Galaxy).Din 2021, Credex IFN este principalul finantator de credite al magazinelor Altex, Media Galaxy si Mobexpert.Credex IFN acorda credite cu sume ce pornesc de la 300 lei pana la 20.000 lei, pentru personele fizice si intre 5.000 si 500.000 lei pentru persoanele juridice, cu o perioada de rambursare de la 2 luni si pana la maximum 5 ani. De la infiintare, Credex IFN a finantat credite in valoare de peste 47 de milioane de euro.