Ghid pentru obținerea unui credit de nevoi personale

Un numar tot mai mare de consumatori apeleaza la un credit de nevoi personale pentru achizitiile lor, in special pentru cele care necesita o suma mare de bani. De asemenea, multi dintre clienti isi convertesc achizitiile in rate lunare egale. Un credit de nevoi personale ajuta gospodariile sa faca fata oricarui deficit pe care il intampina in cumpararea unei case sau a unei masini, in studiile superioare ale copiilor sau chiar in cazurile medicale neprevazute, printre altele. In functiile de propriile preferinte, puteti apela fie la un credit de nevoi personale rapid prin intermediul unei banci sau un credit de nevoi personale in cadrul unui IFN (Institutii Financiare Nebancare)

Ce este un credit de nevoi personale?

Ce suma pot imprumuta?

Cum compar creditele de nevoi personale?

Durata imprumutului in ani - comparati diferitele conditii de imprumut si alegeti cel mai scurt termen de imprumut disponibil pentru dumneavoastra, ceea ce va va permite sa platiti o suma mai mica a dobanzii totale

Rata dobanzii/Rata procentuala anuala - cel mai important factor de luat in considerare atunci cand dorim sa facem un imprumut; reprezinta o buna modalitate de a determina ce imprumut va costa cel mai mult pe termen lung

Plati balon - plata datorata la sfarsitul unui imprumut global, cum ar fi o ipoteca sau un alt imprumut comercial

Suma totala datorata - suma totala detinuta include suma initiala imprumutata plus dobanda si comisioane; incercati sa alegeti imprumutul cu cea mai mica suma de bani datorata pe intregul termen, daca va puteti permite platile lunare

Plata lunara - este important ca atunci cand decideti sa obtineti un credit de nevoi personale, sa verificati suma pe care v-a trebui sa o platiti lunar; in timp ce unele imprumuturi pentru un credit de nevoi personale pot avea rate variabile ale dobanzii sau plati balon, oferind o plata lunara mai mica, exista si imprumuturi care va pot depasi bugetul stabilit, motiv pentru care, trebuie reevaluat ceea ce va puteti permite

Cum se acorda un credit de nevoi personale?

Retragerea creditului - banca ofera suma aprobata in contul tau de credit sau in alt cont de credit, urmand sa ai acces la suma imprumutata intr-un interval de 48 de ore

Plata lunara a ratei pentru credit - in functie de optiunile pentru care clientul a optat, un credit de nevoi personale poate fi platit fie in rate lunare egale, fie rate descrescatoare

Lichidarea creditului - se realizeaza atunci cand a fost platita toata contravaloarea creditului; de asemenea, vei fi notificat de catre Biroul de Credit in vederea inchiderii acestuia.

Articolul prezinta informatii generale cu privire la modalitatile de obtinere a unui credit de nevoi personale, sumele care pot fi retrase, modalitatile de comparare intre creditele de nevoi personale, dar si a modului de acordare unui credit de nevoi personale. Pentru mai multe detalii, puteti contacta un consultant care va poate oferi detaliile necesare in vederea aplicarii pentru un credit de nevoi personale.