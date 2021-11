Intră în posesia unui credit rapid de la SmileCredit

Problemele de zi cu zi ne pândesc la fiecare pas și de multe ori sursele noastre de venit nu reușesc să acopere în totalitate sumele necesare rezolvării lor. Astfel că, pentru a preîntâmpină situațiile neprevăzute, am pus bazele unui program de finanțare rapid, simplu și cu costuri minime.

SmileCredit, instituție financiara nebancara, cu o experiență de peste 5 ani în Romania, vine în ajutorul tuturor persoanelor de au nevoie urgenta de bani cu programe de credit rapid , care să le ofere suma de care au nevoie în termen de 24 de ore de la solicitare. Scapi așadar de stresul problemelor financiare care te iau prin surprindere, având în permanenta un sprijin pe care te poți baza, fară limite și fară condiții exagerate.Primul și cel mai important aspect care face din creditul rapid de la SmileCredit o soluție atât de avantajoasa este posibilitatea de a intra în posesia banilor din confortul propriei case, într-un timp foarte scurt de la solicitare. Odată aprobata cererea, banii vă vor fi virați chiar în aceeași zi, sau cel tărziu a doua zi lucrătoare.Un alt avantaj este dat de dobândă extrem de mica, în raport cu posibilitățile de împrumut. Aveți libertatea așadar de a opta pentru o perioada de creditare de până la 24 de luni, pentru sume cuprinse intre 200 și 2000 de lei, cu o dobândă fixa de doar 1,1% din suma totala.Mai mult decât atât, am simplificat pe cât posibil condițiile de aderare la acest program, astfel că, oricine poate solicita un credit rapid, atât timp cât îndeplinește trei criterii de baza.Pentru a putea veni în ajutorul cât mai multor persoane ce au nevoie de bani cât mai rapid, am limitat condițiile de oferire a creditului la trei. Așadar, orice persoana ce are vârstă minima legala de 18 ani, deține un venit stabili și poate demonstra acest lucru și este posesorul uni card bancar valid poate intra în posesia creditelor noastre rapide, fară a fi nevoie de documente suplimentare.Ne dorim să putem oferi soluții rapide la toate problemele cu care se confrunta clienții noștri. De aceea, oferim credite în condiții simple și minimale. În plus, păstram lucrurile cât se poate de transparente și de aceea, încă dinaintea semnării contractului, oferim posibilitatea fiecărui client de a-și calcula ratele lunare, în raport cu suma solicitate și perioada de creditare. Calculele sunt extrem de simple, dat fiind faptul că primele 7 zile din contract sunt marcate cu dobândă 0, urmând, că după aceasta perioada să se solicite 1,1% din suma totala pentru fiecare zi de credit.SmileCredit nu impune limite în ceea ce privește sumele și termenele de creditare. Astfel că, fiecare client poate opta pentru sume de la minim 200 de lei, până la maxim 2000 lunar. De asemenea, contractul poate fi prelungit până la 24 de luni, în așa fel încât rata lunara să fie cât mai mica în raport cu suma țoață. Nu în ultimul rand, tot clientul vă fi cel care decide care este ziua lunii care vă determina data scadenta. De asemenea, în cazul unor situații neprevăzute, termenul de achitate poate fi prelungit, cu condiția de a se percepe de un comision suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, echivalent cu dobândă perceputa, și anume 1,1% din suma totala.Rezolva-ți orice problema imediat și ușor cu ajutorul creditelor rapide de la SmileCredit.