Tot ce trebuie să știi despre un credit ipotecar

Dorința de a avea o locuință, proprietate personală, ar putea fi, pentru mulți dintre noi, un simplu vis și atât. Cu toate acestea, chiar dacă este vorba despre o sumă consistentă, există soluții pentru ca dorința ta să devină realitate. Una dintre acestea se referă la accesarea unui credit ipotecar . Nu știi prea multe despre această variantă? Nicio problemă, citește rândurile de mai jos și află multe informații interesante.

Ce este un credit ipotecar?

Află care sunt ratele pe care le ai de achitat

Ce trebuie să faci înainte de a accesa un credit ipotecar?

Află informații despre avans și dobândă

Calculează-ti rata lunară

Plătește ratele altor credite la timp

Un avans mai mare, rata mai mică

Ce se întâmplă dacă plătești înainte de termen

Ai nevoie de un loc de muncă stabil

După cum probabil ți-ai dat seama din nume, este vorba despre un împrumut pe care îl poți obține de la o instituție bancară pentru ca tu să poți cumpăra un teren sau o proprietate. De regulă are o durată de rambursare de 30 de ani, dar nu este o durată fixă. Spre deosebire de creditul de nevoi personale, aici este nevoie de o garanție, care de data aceasta este terenul sau chiar casa pe care le achiziționezi. Atunci când nu îți mai plătești ratele și nici măcar nu încerci să rezolvi această situație printr-o refinantare credit ipotecar, pentru a-și recupera banii, banca are dreptul de a-ți lua casa sau terenul și a le vinde.Creditul ipotecar este caracterizat și prin cererea unui avans, care poate ajunge și la 35% din prețul de achiziție. De asemenea, există și varianta unui credit ipotecar fără avans, dar în acest caz ești nevoit să cumperi casa direct de la dezvoltatorul imobiliar.Pentru ca tu să nu te confrunți cu probleme în achitarea ratelor, este chiar indicat să apelezi la un calculator credit ipotecar pe care îl poți găsi chiar și pe internet. De regulă, se spune că rata nu trebuie să depășească o treime din venitul tău lunar, pentru că mai ai și alte cheltuieli, firește.Specialiștii sunt de părere că înainte să faci toate demersurile pentru a obține un credit ipotecar pentru a achiziționa terenul sau locuința dorită, trebuie să treci prin anumite etape, pe care ți le prezentăm și noi, mai jos.Interesează-te la bancă și despre ce dobândă credit ipotecar este în cazul tău și vezi dacă este sau nu avantajoasă pentru tine. De asemenea, stabilește și avansul, care de regulă este cuprins între 15 – 30%. După cum aminteam ceva mai sus, există și posibilitatea să nu fii nevoit să plătești niciun avans, dar reține că în acest caz este nevoie să mai oferi și o garanție.Este nevoie să faci multe calcule înainte de a accesa un credit ipotecar. Pe lângă rata lunară de la bancă – și care nu este una chiar mică, vei avea de achitat și facturile lunare, asigurarea pe locuință, impozitul. Nu uita și de toate cheltuielile pe care le vei mai avea cu notarul, evaluatorul și mulți alții, de care ai nevoie atunci când cumperi un teren sau o casă. Pe lângă toate acestea, mai trebuie să și trăiești, așa că este bine să îți rămână o sumă și pentru cheltuielile lunare. Abia mai apoi vezi cum discuți cu reprezentanții băncii despre toate acestea, pentru ca să se stabilească o rată pe care să o poți susține lunar, fără probleme.După cum bine știi, în cazul acordării unui credit, banca te verifică dacă ești sau nu un bun platnic. Evident, ai mult mai multe șanse de a accesa un împrumut ipotecar dacă nu ești în Biroul de Credit, pe lista neagră. De aceea, ar fi bine să îți plătești din timp datoriile, dacă acestea există.Dacă ai posibilitatea de a achita un avans mai mare, atunci nu ezita să o faci, pentru că îți va fi mult mai ușor cu plata ratelor. Altfel spus, cu cât avansul oferit de tine este mai mare, cu atât vei plăti o rată mai mică, și în plus, nici durata creditului tău ipotecar nu va mai fi atât de mare.Există și varianta să poți face rost de banii necesari pentru plata totală a creditului înainte de termen, și ai vrea să îl achiți, să scapi de tot. Interesează-te la banca de unde ai contractat împrumutul care sunt condițiile lor în acest caz, pentru că uneori s-ar putea să fii nevoit să plătești și unele taxe suplimentare.Banca nu vrea să piardă, așa că își dorește ca persoanele care apelează la serviciile ei pentru a obține un credit să își plătească ratele la timp. Dacă ai un loc de muncă stabil, de mai multă vreme, ești mult mai avantajat decât dacă în ultimii cinci ani tu ai schimbat tot atât de multe locuri de muncă, de exemplu.Acestea au fost, pe scurt, principalele informații despre un credit ipotecar. Dacă vrei mai multe amănunte, discută-le pe îndelete cu reprezentații băncii și, în cazul în care nu ești lămurit cu unele aspecte, nu ezita să ceri și informații suplimentare. Dar, dacă totul este în regulă, atunci mergi mai departe și îndeplinește-ți visul de a avea propria locuință!