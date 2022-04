XCredit: Ce sunt creditele online și cum poți obține unul

Într-o lume în care totul, de la ascultarea muzicii la vizionarea de filme și până la cumpărarea de produse alimentare se poate face 100% online, este logic să poți contracta chiar și un împrumut online.

De ce să alegi un împrumut online?

Cum funcționează împrumuturile online?

Ce tipuri de împrumuturi online există?

Sunt împrumuturile online sigure?

Dovada vârstei: Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a contracta un împrumut în nume propriu. De aceea, este necesar să furnizați o copie a cărții de identitate.

Date de contact: e-mail, număr de contact și adresă de domiciliu.

Dovada venitului: pentru a dovedi că veți putea rambursa împrumutul.

Active: informații despre orice bunuri pe care le dețineți.

Datorii curente: informații despre orice altă datorie pe care o aveți, cum ar fi un împrumut pentru locuință, un credit de nevoi personale, un împrumut auto sau o datorie sub forma unui card de credit.

Puteți obține un împrumut online instant?

Alternativa la împrumuturile rapide

Ei bine, spune adio cozilor lungi și orelor de așteptare la bancă doar pentru a adresa o întrebare. Acum poți să compari și să aplici pentru un împrumut online, totul din confortul casei tale, fără a fi nevoie să pășești vreodată într-o sucursală. Oferta de credite online prezentată de XCredit ne arată faptul că există un număr foarte mare de IFN-uri și bănci care oferă astfel de produse de finanțare. Iar comparația principalelor instituții financiare ce oferă astfel de produse relevă foarte clar faptul că aproape orice persoană poate accesa rapid un credit online nebancar, chiar și în situația în care nu are un istoric de creditare pozitiv.Pe lângă faptul că din ce în ce mai multe bănci tradiționale încep să ofere împrumuturi online, există în același timp și foarte mulți creditori care operează exclusiv online. Ceea ce veți observa este că, fără a avea costurile generale ale unei sucursale fizice, mulți dintre acești creditori online pot oferi împrumuturi de valoare mică și medie la costuri super competitive. Așadar, nu numai că împrumuturile online sunt foarte convenabile, dar ar putea să vă ofere șansa de a accesa un credit pe care unele bănci nu vi-l poate acorda.Împrumuturile online funcționează în același mod ca un împrumut obișnuit. În loc să completați documentele la o sucursală bancară, veți completa cererea de împrumut online, veți trimite informațiile personale tot online și, odată ce cererea dvs. de împrumut este evaluată, veți fi anunțat prin e-mail sau prin telefon dacă aceasta a avut succes. Dacă obțineți aprobarea, fondurile sunt de obicei transferate direct în contul dvs. bancar în câteva ore de la aprobarea împrumutului.Puteți obține aproape orice tip de împrumut online. Împrumuturile auto, creditele de nevoi personale, împrumuturile ipotecare și creditele pentru afaceri sunt toate exemple de împrumuturi pe care le puteți solicita online.Ca și în cazul oricărui alt împrumut, atunci când solicitați un împrumut online, vi se va cere să furnizați o serie de informații personale atunci când completați cererea.Iată câteva dintre informațiile pe care ar putea fi necesar să le furnizați atunci când solicitați un împrumut online:Înainte de a aplica pentru un credit online, ar trebui să fiți întotdeauna deosebit de precaut la distribuirea informațiilor dvs. personale. O modalitate prin care puteți face acest lucru este verificând dacă instituția financiară cu care comunicați are un site securizat.Pentru a face asta, aruncați o privire la adresa site-ului și verificați dacă adresa web începe cu „https://” („s” înseamnă „securizat”). O altă modalitate este să verificați dacă există un simbol de lacăt afișat în partea de sus a browserului dvs. (de obicei situat lângă adresa URL a site-ului web).Dacă nu vedeți niciuna dintre aceste informații, este recomandat să părăsiți site-ul și să apelați la un alt creditor online.Dacă aveți nevoie de un credit rapid, atunci ați putea lua în considerare un împrumut online oferit de instituțiile financiare nebancare (IFN). Un împrumut instant face referire la faptul că aprobarea cererii de împrumut are loc imediat după trimiterea acesteia iar transferul banilor în cont sau pe card nu durează mai mult de câteva minute. Un IFN care se poate mândri cu o viteză foarte mare de aprobare a împrumuturilor este Credius , considerată una dintre cele mai moderne instituții financiare nebancare, de unde poți împrumuta rapid sume între 2.000 lei și 50.000 lei cu un simplu selfie.De regulă, aceste tipuri de împrumuturi sunt concepute pentru a vă oferi rapid sume mici de bani (de obicei între 100 și 3.000 RON), pentru a vă ajuta să plătiți facturile și cheltuielile neașteptate sau chiar pentru a vă sprijini în rezolvarea unor probleme urgente. XCredit.ro nu recomandă aceste tipuri de împrumuturi, deoarece uneori sunt foarte riscante din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor. Înainte de a contracta un împrumut online de la un IFN, vă sugerăm să consultați cu maximă atenție informațiile despre dobânzi, comisioane și eventualele penalități pe care le veți suporta în caz de neplată.O opțiune bună pentru a obține rapid acces la o anumită sumă de bani este să contractați un credit de nevoi personale online direct de la o bancă. Unul dintre avantajele unui împrumut online bancar este că uneori puteți obține aprobarea și puteți avea banii în contul bancar în 24 până la 48 de ore. Unii creditori oferă chiar și finanțare în aceeași zi.