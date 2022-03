Cârnați de pui: Rețeta în 8 pași

Carnatii sunt un preparat cu traditie in tara noastra, iar retetele se pot gasi pentru toate gusturile si poftele, in fiecare zona geografica. Astazi vei afla cum sa prepari carnati de pui, o varianta pe placul tuturor, chiar si a celor mici. Iata care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmezi ca sa ai parte de cele mai delicioase aperitive la masa.

Carnati de pui de casa

Ingrediente

2 kg pulpe de pui (dezosate)

8 catei de usturoi

1 lingurita cimbru

2 lingurite boia dulce

2 metri mate de porc sau oaie

Sare si piper dupa gust

Optional: 1 ardei iute pentru carnati picanti

Mod de preparare

Cum se servesc carnatii de pui

Sfaturi practice pentru cei mai buni carnati de pui

Pentru cei mai buni carnati de pui , iata de ce ai nevoie:Spala si curata carnea de pui, indepartand pielitele si oasele (daca nu sunt dezosate).Spala si curata bine matele, apoi lasa-le la uscat.Folosind o masina de tocat sau un robot de bucatarie, marunteste bine pulpele de pui.Pune carnea tocata intr-un castron si condimenteaz-o dupa gust si preferinte.Zdrobeste cateii de usturoi si adauga-i peste carne.Amesteca totul bine, pana cand devine omogen.Foloseste un aparat pentru carnati si umple matele cu amestecul rezultat, avand grija sa nu se sparga.Pune carnatii la uscat intr-un loc racoros, in bataia vantului.Dupa ce carnatii s-au uscat, se pot gati usor, in tigaie, pe gratar sau la cuptor. Acestia se servesc pe post de aperitiv la mesele festive, alaturi de o garnitura sau alte mezeluri preparate in casa. De asemenea, se pot folosi ca ingredient la o tocanita de cartofi sau o mancarica de fasole.Pentru o pizza rapida, poti orna blatul cu legume si carnati de casa, iar daca iubesti retetele cu foietaj, poti incerca rulourile sau tartele cu carnati de pui. La micul dejun, daca vrei sa te bucuri de o masa copioasa si rapida, adauga cateva felii de carnati in omleta, alaturi de legumele si condimentele preferate.Printre garniturile potrivite, care merg de minune alaturi de o portie de carnati de pui, se numara painea proaspata de casa, sosurile, salatele, piureurile, cartofii copti sau legumele la gratar.Carnea pentru carnati nu trebuie sa fie foarte uscata. Daca intampini aceasta problema, atunci adauga putina supa de pui, bors sau branza in compozitie.Pregateste adecvat matele de porc sau oaie. Acestea sunt tinute, de regula, in caserole cu sare. Primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa le tii in apa calduta, pentru a se hidrata si desara. Apoi, trebuie sa verifici daca sunt sparte. Acest lucru se face sufland usor in ele.Personalizeaza amestecul de ingrediente dupa gust. Acesta poate cuprinde si patrunjel, busuioc, ceapa, cimbrisor, salvie, ghimbir, ienibahar macinat sau alte arome preferate.Achizitioneaza o masina de tocat carne si evita sa cumperi carne tocata din comert. Astfel, ai control asupra ingredientelor pe care le contin carnatii.Amestecul de carne si condimente se framanta cu mana, iar carnea si ustensilele trebuie sa fie reci, pentru ca grasimea sa isi pastreze fermitatea.Atunci cand umpli matele, nu o face pana la refuz. Lasa putin loc matului, deoarece carnatii isi mai modifica volumul in timpul gatirii.Carnatii sunt un preparat delicios si usor de facut, de nelipsit de pe masa in timpul sarbatorilor. Incearca si tu aceasta reteta de carnati de pui!