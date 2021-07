Congelarea, metoda eficienta pentru pastrarea aromei verii

Vara este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri, dar si unul dintre cele mai darnice in materie de fructe si legume. Daca te gandesti cum te poti bucura de gustul si de proprietatile lor si in perioada rece, atunci ia in calcul congelarea.

Congelarea fructelor - un proces foarte simplu

Congelarea legumelor - esentiala pentru ciorbe gustoase

Plantele aromatice sunt disponibile pe tot parcursul anului, dar le poti oferi o savoare aparte daca le congelezi in tavile pentru cuburile de gheata si le acoperi cu ulei de masline sau bulion. Acestea vor fi perfecte pentru sosuri si supe.

Congelatorul este precum o capsula a timpului unde poti "pastra" vara pentru luni intregi, procesul fiind destul de simplu de realizat. Inainte de a da drumul la treaba, asigura-te ca ai spatiul necesar in. Daca inca nu ai investit intr-un astfel de electrocasnic, atunci ar fi momentul sa te gandesti serios sa achizitionezi unul. Pe langa faptul ca tu si familia ta va veti putea bucura in mijlocul iernii de o tarta cu zmeura sau o ciorba de fasole verde, vei reusi sa economisesti sume importante de bani.Majoritatea fructelor si legumelor trebuie mai intai sa fie inghetate pe o foaie de copt si abia apoi mutate in pungi cu fermoar, asadar, organizeaza totul foarte atent astfel incat sa dispui de acest spatiu. De asemenea, te sfatuim sa cumperi cateva tavi pentru gheata in forma de cuburi, realizate din cauciuc rezistent. Asadar, ce ar trebui sa congelam pentru sezonul rece?Pentru a congela fructe ai nevoie de produsul in sine, restul accesoriilor fiind mai putin importante. Intotdeauna foloseste doar fructe proaspete, bine coapte si renunta la cele care sunt un pic stricate. Pe acestea din urma le poti utiliza pentru a pregati gemuri sau chiar piureuri de fructe. Vei mai avea nevoie de suc de lamaie, care impiedica oxidarea si, daca doresti, cateva lingurite de zahar.Fructele pastrate in lada frigorifica sunt excelente pentru smoothie-uri si tarte, aducand rapid gustul verii in casa ta. Spre exemplu, afinele, zmeura sau murele sunt cel mai usor de congelat, singurul lucru pe care trebuie sa-l faci fiind doar sa le pui pe o tava la congelat.Capsunile trebuie curatate de frunze, apoi injumatatite si spalate. Clateste fructele sub jet de apa rece si asaza-le intr-un singur strat pe un prosop curat si lasa-le sa se usuce. Este important ca fructele sa fie complet uscate inainte de a incepe procesul de congelare. In cazul piersicilor si nectarinelor, indeparteaza samburele, taie-le in felii si presara putin zahar. De asemenea, sfatul nostru este sa le indepartezi coaja, dar acest aspect tine foarte mult si de preferintele personale. Totodata, samburii trebuie scosi inainte de congelare in cazul cireselor, aceste fructe putand fi puse in lada intregi sau taiate in jumatate, in functie de preparatele pe care le vei pregati.Aranjeaza fiecare sortiment de fructe pe o foaie de copt, intr-un singur strat, ai grija ca acestea sa se atinga foarte putin si evita cat poti suprapunerea fructelor. Unele fructe au nevoie de aproximativ patru ore pentru a fi complet inghetate, in timp ce altele trebuie sa stea peste noapte incat sa inghete si mijlocul acestora. Poti pastra fructele pana la sase luni in congelator.Multe dintre preparatele pe care le gatim acasa au la baza legume congelate si, cu toate acestea, preferam sa le cumparam din magazine in loc sa le pastram chiar noi in lazile noastre frigorifice. In cazul legumelor, exista cateva secrete care vor face ca savoarea sa fie mult mai intensa, printre acestea numarandu-se blansarea. Blansarea legumelor este procedeul obligatoriu de oparire si racire brusca a acestora inainte de congelare. Datorita acestui proces, legumele isi vor pastra toate calitatile dupa decongelare.Asadar, dupa ce ai realizat o selectie a legumelor pe care vrei sa le congelezi, urmeaza spalarea, curatarea si taierea acestora. De asemenea, pregateste o oala de patru litri cu apa, in care vei opari doar jumatate de kilogram de legume, si un castron cu apa rece si multe cuburi de gheata. Asteapta ca apa sa dea in clocot si apoi incepe procesul de blansare. Fasolea verde trebuie sa stea in apa clocotita maximum trei minute, la fel ca si broccoli, varza de Bruxelles, morcovii taiati, dovlecelul, conopida sau pastarnacul. In cazul porumbului, acesta necesita aproximativ opt - zece minute daca este intreg si cinci minute daca este boabe. De asemenea, vinetele trebuie sa stea in jur de patru minute in apa clocotita, iar mazarea in jur de doua minute.