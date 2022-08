Tipuri de cocktailuri cu vodkă: 3 cele mai populare

Deși simți că te ia moleșeala doar când te gândești la o votcă băută în miezul verii, trebuie să știi că această băutură poate avea un efect răcoritor și energizant dacă este consumată într-un cocktail.

Black Russian

40 de mililitri de votcă;

20 de mililitri de lichior de cafea;

20 de mililitri de lichior de cireșe;

3-4 cuburi de gheață.

Sex on the Beach

30 de mililitri de vodkă;

20 de mililitri de lichior de piersici;

50 de mililitri de suc de portocale;

50 de mililitri de suc de piersici;

20 de mililitri de suc de ananas;

5 mililitri de sirop grenadine;

4-5 cuburi de gheață.

Cape Codder

50 de mililitri de vodkă;

150 de mililitri de suc de afine;

2-3 cuburi de gheață;

O felie de lămâie sau de lime.

De fapt, vodka este considerată un ingredient ideal pentru cocktail-uri, pentru că nu are gust și miros, însă are suficiente grade pentru a da un strop de tărie băuturii. Dovadă stau numeroasele rețete de cocktail pe bază de vodkă savurate pe plajă, la terase, în cluburi și restaurante din întreaga lume.Dintre ele, le-am selectat pe cele mai populare și ți le împărtășim cu dragă inimă, pentru că știm că deja ți-am făcut poftă cu această introducere.Această denumire este una generică, pentru că există mai multe variante de culori, în funcție de ingredientele folosite. Noi îți prezentăm rețeta clasică, din care s-au inspirat ulterior și celelalte tipuri de cocktail din aceeași familie.Așadar, pentru a prepara un Black Russian ai nevoie de:Pentru început, se pun cuburile de gheață într-un pahar de cocktail, iar peste ele se toarnă vodka și lichiorul de cafea, apoi lichiorul de cireșe. Conținutul se amestecă bine, iar băutura este gata.Ca variante alternative, poți prepara un Red Russian înlocuind lichiorul de cafea cu lichior de afine, sau un Green Russian, folosind lichior de mentă. Totodată, pentru un White Russian, e de ajuns să înlocuiești lichiorul de cafea cu lichior cremă de cocos.În ceea e privește ingredientul de bază, intră pe Nitelashop.ro pentru a alege din gama variată de vodkă disponibilă aici!Apariția acestui cocktail este legată de lansarea unui lichior de piersici și i se datorează unui barman din Florida care a dorit să popularizeze noua băutură.Prin urmare, a inventat o rețetă compusă din:Odată pregătite ingredientele, le-a adăugat rând pe rând într-un shaker pe care l-a agitat timp de câteva minute, până când cuburile de gheață s-au topit complet. Am uitat să precizăm că mai întâi a pus la rece un pahar de cocktail pe care l-a scos după ce și-a terminat treaba cu shakerul și l-a umplut cu conținutul acestuia.Pentru impresia artistică a adăugat și o umbreluță, și așa s-a născut unul din cele mai populare cocktailuri din lume.Acest cocktail și trage numele de la peninsula Cape Cod din Massachusetts – o cunoscută zonă turistică de la malul Oceanului Atlantic. Totodată, aici există și numeroase culturi de afine, așa că barmanii de pe plajele peninsulei s-au gândit să valorifice și această resursă în beneficiul turiștilor.Așadar, au combinat sucul de afine cu vodka, au mai adăugat câteva ingrediente și au creat cocktailul numit astăzi Cape Codder.Rețeta originală include următoarele ingrediente:Pentru început, cuburile de gheață se pun într-un pahar, după care se toarnă vodka, iar peste ea sucul de afine. Felia de lămâie sau de lime se folosește pentru ornarea paharului, iar pentru a da băuturii un aspect și mai plăcut poți adăuga câteva afine proaspete sau congelate.Ne oprim aici, cu speranța că ți-am dat de lucru pentru zilele următoare și că te vei bucura din plin de aceste băuturi ușor alcoolizate și pline de arome.