Top 3 retete cu branza de vaci

Branza de vaci este un produs traditional al bucatariei romanesti. Aceasta se consuma ca atare, alaturi de sunca, ceapa si alte produse alimentare, sau in compozitia unor preparate destinate oricarui fel, de la aperitive si salate la tocane sau deserturi. O branza buna este bine scursa si inchegata corespunzator. Cand laptele se obtine de la vaci crescute cu faneata sau in aer liber, in mod traditional, gustul branzei este incredibil. Exista numeroase retete in care poti pune in valoare acest aliment nutritiv, satios si gustos, iar in continuare ai ocazia sa descoperi 3 dintre ele care sunt cu incredibil de delicioase.

1. Clatite gratinate cu branza si marar

300 g de faina

200 g de lapte

4 oua

300 ml de apa minerala

½ lingurita de sare

2-3 linguri de ulei

200 g de smantana

300 g branza de vaca

3 linguri de marar tocat marunt

50 g de unt

200 ml de smantana lichida

100 g de cascaval

Mod de preparare

2. Ciuperci umplute cu branza de vaci

9 ciuperci champignon mari

1 lingura de unt

1 lingura de ulei

200 g de branza de vaci

3 fire de ceapa verde

½ legatura de marar

1 catel de usturoi

2 oua

Sare si piper

Ceapa verde si patrunjel pentru ornare

Mod de preparare

3. Gogosi cu branza

Ingrediente

25 ml de apa

3 oua

150 g de branza de vaci faramitata sau rasa, daca este bine scursa

75 g de unt

150 g de faina

Sare

Mod de preparare

IngredientePentru a realiza 6 portii din acest preparat savuros, ai nevoie de:Bate 2 oua cu mixerul sau telul, apoi adauga faina, sarea si apa minerala. Dupa fiecare ingredient adaugat, amesteca bine. Pune peste compozitie 1 lingura de ulei si lasa aluatul sa se odihneasca 15 minute. Dupa aceea, coace clatitele intr-o tigaie de teflon. Tine-le cel mult 1 minut pe fiecare parte, pentru a nu le arde.Pentru umplutura amesteca 2 oua batute bine, sare, marar, branza de vaci si smantana. Umple clatitele cu mixul de branza si aseaza-le intr-o tava termorezistenta pe care ai uns-o cu 25 g de unt. Acopera uniform cu smantana lichida si cascaval ras. Tine clatitele la cuptor pentru jumatate de ora, la 200 de grade. Serveste-le calde, ca aperitiv, sau ca fel principal impreuna cu o salata.IngredientePentru a gati 3 portii de ciuperci umplute cu branza, asigura-te ca ai:Spala ciupercile, indeparteaza piciorusele si pielitele, fara sa rupi palariile. Toaca picioarele, usturoiul si ceapa verde marunt si caleste amestecul obtinut in ulei si unt. Lasa un pic sa se raceasca, apoi adauga in amestec ouale, branza de vaci si mararul tocat marunt. Asezoneaza cu sare si piper si umple ciupercile cu amestec.Pune-le la cuptor timp de 30 de minute, la 200 de grade, apoi orneaza-le cu ceapa verde si patrunjel tocat marunt. Serveste ciupercile calde.Pentru a gati acest aperitiv savuros, iti trebuie:Topeste untul intr-o cratita cu apa, adauga un varf de sare si pune-l la fiert. Adauga toata faina dintr-o data, fara sa iei cratita de pe foc. Amesteca pana cand aluatul se desprinde de marginea acesteia. Indeparteaza vasul de pe foc si adauga ouale, amestecand continuu. Pune si branza de vaci si amesteca. Formeaza bile de aluat cu un posh sau o lingura si pune-le pe o tava tapetata cu hartie de copt. Coace-le timp de 15 minute la 180 de grade. Scoate gogosile din cuptor si serveste-le calde sau reci.Cele trei retete cu branza de vaci sunt delicioase si usor de pus in practica, chiar si de catre incepatori. Este de ajuns sa le faci o data si le vei include in meniul tau obisnuit.