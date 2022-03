Zen Sushi, un concept de restaurante ce transformă sushi din mâncare în stare zen. Inclusiv pe terasă

Se intampla des sa sustinem ca mancarea e rupta din rai. Ne alinta papilele gustative, ne alina poftele si ne duce cu sufletul in cultura careia ii este specifica. Cu ideea aceasta mai departe au plecat si fondatorii lantului Zen Sushi, un concept de restaurante ce transforma sushi din mancare in stare zen rupta din rai. Noi iti povestim cum, de ce si de cand se intampla asa, dar si cum au integrat inclusiv terasa in conceptul lor deja bine cunoscut in Bucuresti.

Cum a luat nastere acest concept de restaurante?

Restaurante ce transforma Sushi din mancare in stare zen. Inclusiv pe terasa

Terasa din Dorobanti cu pergola retractabila Sun Leader

Daca iei ocazional masa in oras, cu siguranta ai cateva locatii preferate. Bistro X pentru cele mai bune cocktail-uri, restaurantul traditional Y pentru cea mai buna ciorba de burta si pizzeria Z pentru cea mai buna pizza. Iar pentru cel mai bun sushi si mancare japoneza, bineinteles, Zen Sushi din Bucuresti.Zen Sushi a luat nastere din pasiunea pentru mancarea japoneza. Dorinta fondatorilor de a aduce in Romania experienta autentica a degustarii preparatelor japoneze de calitate a facut ca acest concept sa prinda viata incetul cu incetul. Pe unul dintre fondatori, Iulian, am avut si noi, cei de la Sun Leader , placerea de a-l cunoaste.Primul restaurant Zen Sushi a luat nastere in anul 2009, dupa multi ani de experienta si experiente variate. Contactul direct cu chefi japonezi, experientele in restaurante cu specific japonez si pasiunea, au adus determinarea de a schimba ceva. Apoi, un restaurant s-a transformat in doua, 2 restaurante s-au transformat in 3, iar cu timpul nici nu a mai contat numarul - ci oamenii, atmosfera si mancarea buna.Astazi ne delectam papilele gustative in cele 7 locatii Zen Sushi din Bucuresti. Printre ele gasim restaurante cu design deosebit, cu preparate din cele mai gustoase, locatii tip take-away si locatii cu terase primitoare.FOTO / https://pergole-retractabile.roFondatorii Zen Sushi stiu ce inseamna sa fii persistent, pentru ca ideile sa prinda aripi. De la invatare constanta in bucatarie pana la munca cot la cot precum instalatorii, de la perfectionare in bucatarie pana la colaborari de succes - le-au facut pe toate.Iar dupa ce le-au facut pe toate si s-au asigurat ca spatiile lor interioare creeaza atmosfera ideala pentru un sushi zen, au decis sa lucreze si la spatiile exterioare. Terasele sunt cele care reunesc oamenii atunci cand vremea de afara este superba, insa cei de la Zen Sushi s-au gandit ca iubitorii preparatelor lor s-ar bucura sa stea pe terasa oricand, non-stop. Zis si facut, deoarece toate locatiile au acum parte de o amenajare unica a teraselor. Iar locatia din Dorobanti iese in evidenta datorita amenajarilor realizate pe terasa cu Sun Leader. FOTO / https://pergole-retractabile.roDaca mergi la locatia din Dorobanti, te vei putea bucura de o terasa unde vei fi protejat/a oricand. O parte din spatiul exterior al restaurantului a fost acoperit de o pergola retractabila - o constructie cu structura si stalpi de aluminiu, si un acoperis retractabil automatizat.Astfel de pergole sunt foarte populare astazi in amenajarea de terase la restaurant si pot fi controlate extrem de usor prin telecomanda. Chiar si tehnologia de astazi isi lasa amprenta asupra acestui tip de constructii, oferind posibilitatea de deschidere si inchidere prin aplicatie mobila.Pentru locatiile precum: restaurantele, hotelurile, bistro&bar sau cafenele aceste constructii cu pergola retractabila sunt niste investitii sigure in bunastarea clientilor. Iar aceste investitii se intorc cu mult mai multa valoare inapoi. Eforturile fondatorilor restaurantelor Zen Sushi au aflat acest lucru pe pielea lor, iar acest concept de restaurante ce transforma sushi din mancare in stare zen inclusiv pe terasa este un mare succes! Vizitati-i si voi!