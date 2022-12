78 de ani de tradiție în educație și excelență în inovație medicală cu UMFST “George Emil Palade” din Târgu Mureș

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" - un scurt istoric

UMFST "George Emil Palade" din Tirgu Mures, "E Pluribus Unum" intre universitatiile de medicina din Romania

Strategia privind activitatea de cercetare stiintifica

Multidisciplinaritate in cercetare-inovare la cel mai inalt nivel

Cercetare in domeniul Neurostiintelor

Prof. Dr. Mark Anthony Slevin

Prof. Dr. Roxana O Carare

Lect. Dr. Kiss Eva

Prof. Dr. Rodica Balasa

Cercetare in domeniul Cardiovascular

Prof. Dr. Dan Simionescu

Dr. Alexandru Schiopu

Prof. Dr. Minodora Dobreanu

Cercetare in domeniul Oncologiei

Prof. Dr. Giulio Alessandri

Prof. Dr. Claudia Banescu

Cercetare in domeniul materialelor biocompatibile

Dr. Ing. Gabriela Strnad

Prof. Asociat Dr. Peter Ildiko

Cercetare in alte domenii

Prof. Dr. Oana Marginean

Conf.Univ.Dr. Corneliu Tanase

Prof. Asociat Dr. Haller Piroska

Prof. Asociat Dr. Iantovics Barna

Incurajarea tinerilor sa inoveze, cheia competitivitatii viitoare

Un mediu antreprenorial deschis la spin-off-uri

Infrastructura. Fundatia pentru tot ce urmeaza

Colaborari sinergice si strategii de inovare si de cercetare sustenabile

Beneficiile statutului de membru in clusterul RoHealth

Intr-o perioada marcata de importante evenimente si avansuri stintifico-tehnologice, activitatea din cadrul Universitatatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures (UMFST) atinge noi etape in activitatea de cercetare si inovare medicala. Un centru academic de inalta calitate, angajat in traditie pentru invatamant si cercetare, universitatea si-a aniversat in acest an 78 de ani de functionare in forma sa actuala, o data cu implinirea a 110 ani de la nasterea savantului George Emil Palade, biolog si om de stiinta laureat al premiului Nobel pentru Fiziologie si Medicina. Impozanta cladire centrala care este astazi sediul principal al UMFST a fost construita intre anii 1906-1907 servind elevilor gimnaziului cezaro-craiesc, urmand ca in 1948 sa devina Facultatea de Medicina a Universitatii "Babes Bolyai" prin decret regal. In anul 1948, prin reforma invatamantului, Facultatea de Medicina de la Targu Mures s-a desprins de sub tutela universitatii clujene si a devenit Institutul medico-farmaceutic care din anul 1991 poarta numele de Facultatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures. Fuziunea cu o universitate de profil tehnic si stiintific din Targu Mures, Universitatea Petru Maior, a avut loc in 2018, demers care a condus la constructia unui nou program de licenta, cel de inginerie medicala (https://www.umfst.ro/fileadmin/f_inginerie/oferta_educationala/FITI_licenta_IMD.pdf) care, printre altele, a creat oportunitatea colaborarilor tehnologice care asigura tehnologizarea laboratoarelor cu printari 3D si bio-integrare. Componenta de bio-inginerie s-a regasit puternic inca din 2010 in portofoliul proiectelor stiintifice ale universitatii, acestea fiind coordonate si initiate adesea de cercetatori straini aflati in studiu sau in colaborare cu UMFST. Specializarile de baza din domeniul Sanatate pe care le ofera in prezent universitatea acopera nivelurile de licenta, masterat, doctorat si rezidentiat in medicina, medicina militara, asistenta medicala generala, nutritie si dietetica, balneo-fiziokinetoterapie si recuperare medicala.Avand o misiune clara, aceea de a educa, promova si inova, cadrele didactice universitare ale UMFST se aliniaza progresului, tehnologiei si stiintei, pastrand ferme traditiile si respectul pentru actul didactic.Cu un numar anual de 1384 de absolventi de studii de licenta, 595 de masterat si 45 din ciclul de doctorat in 2022, universitatea formeaza intelectuali in domeniile medicale, farmaceutice si al stiintelor tehnice si umaniste. Este recunoscuta la nivel international capacitatea de asimilare profesionala si competentele extinse ale studentilor pasionati de medicina, pregatiti in institutiile de invatamant superior ale statului roman. Ce este, insa, specific acestei institutii in raport cu celelalte universitati de medicina din Romania este componenta tehnologica: doar aici stiintele si tehnologiile sunt incluse in portofoliul academic, ele devenind o parte intriseca al parcursului academic, iar proiectele si echipele coordonatoare sunt inter si multidisciplinare. Exista de exemplu proiecte dedicate economiei sanatatii in care lucreaza laolalta medici, economisti si avocati, proiecte de cercetare translationare in care lucreaza impreuna ingineri, medici si chimisti sau proiecte ERASMUS in care cadrele didactice predau in universitati de prestigiu din strainatate. Cele mai importante sunt: Colaborarea cu UMF Carol Davila, Connected 4Health, Eximius sau Dias Project. Integrarea cu succes si internalizarea pilonilor esentiali ai ingineriei, tehnologiei si medicinii asigura aducerea impreuna a diverselor discipline necesare in abordarea holistica a stiintelor medicale (de la medicina, la stiinte exacte cum ar fi economia, informatica, ingineria, etc).Cu o continua deschidere catre pluridisciplinaritate, universitatea isi doreste colaborari si fuziune punctuala cu alte universitati tehnice sau de IT, fie la nivel institutional, fie strategic pe parcursul derularii diverselor proiecte de interes comun. Abordarea multilingvistica prin crearea programelor de studii universitare cu licenta la specializarea Medicina Generala, Farmacie si Medicina Dentara, precum si consolidarea programelor de invatamant in limba maghiara, a promovat procesul de internationalizare si colaborare cu universitati de renume international.In 2019, UMFST a infiintat o filiala in Hamburg, Germania (UMCH - University Targu Mures Medical Campus Hamburg/Universitatsmedizin Neumarkt am Mieresch Campus Hamburg), proiect care a creat un cadru de desfasurare a activitatilor didactice pentru programul de Medicina in Limba Engleza. UMFST coordoneaza exclusiv procesul didactic si managementul academic, si in parteneriat cu autoritatile locale pentru structura administrativa.Diversitatea si inovatia invatamantului post-universitar din cadrul universitatii sunt demonstrate si de rezultatele Scolilor Doctorale (SD). Traditia scolii doctorale din cadrul UMFST a pornit din anul 1965, o data cu acordarea dreptului de coordonator de doctorat pentru 7 cadre universitare. Astfel, in 1970 s-a acordat primul titlu de doctor in medicina in cadrul acestei institutii. La ora actuala Institutia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D) are 7 domenii acreditate de doctorat: Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Filologie, Istorie, Informatica si Inginerie si Management, care fiinteaza sub egida a doua SD: SD de Medicina si Farmacie si SD de Litere, Stiinte Umaniste si Aplicate. In ultimii 10 ani a fost acordat titlul de doctor in stiinte la un numar de 485 de studenti doctoranzi.Universitatea intra o data cu 2023 in a doua jumatate a Strategiei privind activitatea de cercetare stiintifica care propune, printre pilonii importanti:-Evolutia spre o universitate a inovarii, valorificand avantajele socio-culturale si economice ale societatii digitale.-Inovatie, integrare si internationalizare prin dezvoltarea resurselor umane in directia avantajelor competitive, axarea pe multidisciplinaritate, interconectare internationala la excelenta academica, asigurarea unei infrastructuri de cel mai inalt nivel, atragerea cercetatorilor si colaborarilor de calibru din internationala.-Directii specifice pe zonele de resurse umane, programe HORIZON, infrastructura, finantare, management si administratie.-Sustinerea grupurilor de cercetare in dezvoltarea colaborarilor care sunt in acord cu prioritatiile HORIZON Europe.-In perioada 2016-2022 au fost implementate proiecte din fonduri nerambursabile structurate pe urmatoarele domenii:oProiecte de infrastructura in valoare de 50 milioane RONoProiecte de dezvoltare institutionala in valoare de 26.38 milioane RONoProiecte pentru dezvoltarea resurselo rumane in valoare de 13.58 milioane RONoProiecte de cercetare in valoare de 52 milioane RONoProiecte ERASMUS+ in valoare de 6 milioane RONCel mai nou proiect initiat in parteneriat cu colaboratori internationali, Brain (British-Romanian Academic Institute of Neuroscience) a fost recent oficializat cu scopul de a integra si de a promova educatia medicala si cercetarea post-universitara in domeniul neurostiintelor. Proiectul isi propune cristalizarea directiilor de cercetare din spectrul neurostiintelor, bioinformaticii si a neuroradiologiei pentru a dezvolta pilonii unor directii de cercetare si de educatii interdisciplinare de inalta tinuta.Principalele directii de cercetare ale Universitatii sunt cel mai bine conturate de proiectele majore de cercetare implementate de cercetatorii proprii, care au reusit sa atraga finantarea necesara din fonduri nationale si granturi internationale de cercetare. Directiile de cercetare curente acopera mai multe domenii. Astfel, un numar de 20 de proiecte sunt in derulare insumand o valoare totala de 20 milioane RON.Dintre aceste dorim sa mentionam doar pe cele mai relevante care cuprind si colaborari internationale cu savanti si institutii de prestigiu din strainatate.oAlaturi de- Manchester Metropolitan University - UK▪Neuroprotectie si angiogeneza: noi factori moleculari si sisteme de livrare cu potential de aplicabilitate terapeutica▪Terapia cu proteina C reactiva pentru dementa asociata accidentului vascular cerebral▪Noi inhibitori ai proteinei C-reactive si blocanti de disociere pentru utilizare terapeutica in boli cardiovasculareoAlaturi de, University of Southampton - UK▪Clusterina, un nou agent terapeutic util in clearence-ul vascular al amiloiduluioAlaturi de, UMFST▪Rolul proteinei postsinaptice gefirina in patogeneza bolii AlzheimeroAlaturi de, UMFST▪Model experimental de biomarkeri serici ai celulelor mononucleare periferice pentru raspunsul la tratamentul cu cladribina la pacientii cu scleroza multipla recurent-remisiva: un pas catre un tratament personalizat●Alaturi de- Clemson University - USA.oBiomateriale colagenice repopulate cu celule stem pentru inlocuiri valvulare cardiaceoConducte valvulate ale tractului de ejectie al ventriculului drept cu potential regenerativ pentru pacientii pediatrici●Alaturi de, Lund University - SwedenoDezvoltarea si validarea unui sistem de laborator de mare capacitate pentru testarea unor terapii noi impotriva infarctului miocardicoAdaptarea mecanismelor imunitatii innascute pentru o mai buna stratificare a riscului si identificarea de noi optiuni terapeutice in infarctul miocardic innascut●Alaturi de, UMFSToDezvoltarea experimentala a unui model de microarray multiple genetic predictiv utilizabil ca si instrument pentru determinarea profilului de risc genetic al bolii coronariene aterosclerotice in populatia romaneasca●Alaturi de- University of Brescia, IT; Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano - IToEvaluarea efectului antitumoral al scheletului biologic derivat din tesutul adipos incarcat cu medicamente chimioterapeutice●Alaturi de- UMFSToMetoda de topire rapida multiplex de inalta rezolutie pentru o analiza a mutatilor genelor flt3, npm1, dnmt31 in leucemia mieloida acutaoDezvoltarea unui scor poligenic integrativ pentru prognosticul pacientilor cu leucemie mieloida acuta folosind abordari genomice complexeoDezvaluirea profilului molecular complex in diagnosticarea si monitorizarea bolii reziduale minime in leucemia mieloida acuta●Alaturi de, UMFSToTehnologie de anodizare electrochimica optimizata pentru dezvoltarea de coating nanostructurat pe baza de tio2 pe suprafete complexe ale implanturilor biomedicale●Alaturi de, UMFSToResursa de aliaj modificat de suprafata al implantlui pe baza de ti cu structuri electromagnetice●Alaturi de, UMFSToDezvoltarea unui ghid inovator de diagnostic al copilului obez prin evaluarea genetica antropometrica, bioimpedanta si ecografie●Alaturi de- UMFST, Departamentul de Botanica FarmaceuticaoOportunitatile de valorificare a produselor naturale separate de resursele secundare prin proces de biorafinareoImpactul si evaluarea scoartei deseurilor de stejar pentru obtinerea de bioproduse de inalta valoare tehnologica si functionalizarea acestora●Alaturi de, UMFSToSisteme inteligente adaptative de diagnosticare la distanta anti-manipulare●Alaturi de, UMFSToReteaua sociala a masinariilorStrategia universitatii este permanent dedicata nu numai consolidarilor masive de infrastructura pentru cercetare dar si consolidarea noii generatii de cercetatori. Anterior, universitatea organiza in mod constant cercuri multidisciplinare pentru studenti, cu dublul scop de a asigura studiul aprofundat pe diversele discipline de interes si de a pastra suflul celor tineri aproape de cercetarea academica. Actualmente, o modalitate extrem de atractiva pentru studentii dornici sa imbratiseze cariera de cercetare este Junior Researcher Academy (https://www.umfst.ro/universitate/cercetare/junior-researcher-academy.html), program lansat in 2020 din dorinta de a crea un cadru institutional pentru sustinerea excelentei in cercetare/inovare in randul tinerilor cercetatori. Dupa doi ani de intalniri online cu studentii, acum universitatea deruleaza al treilea an prin participare fizica, unde tinerii viitori cercetatori se familiarizeaza cu infrastructura de cercetare disponibila.Intrarea in lumea cercetarii medicale se face printr-o competitie de idei de proiect si este gandita in trei trepte desfasurate in paralel cu anii de studiu: adaptarea la mediul academic (anul I); finantare de mini proiecte care asigura dobandirea de cunostinte pe baza carora se pot scrie articole stiintifice de tip review[ Pentru a crea un astfel de articol, studentii trebuie sa aprofundeze din multiple surse tematica despre care fac cercetarea. Acest demers le sporeste exponential expunerea la cunostinte noi din domeniu, le dezvolta gandirea critica si le pune bazele cunostintelor de specialitate.] (anul II); cercetarea alaturi de un tutore impreuna cu care se pot dezvolta proiecte mai ample (anii III si IV) pe aria lor de interes si cercetare.Prin parcurgerea tuturor acestor etape, studentii invata, aplica, exerseaza si vad in timp real rezultatele muncii lor in conditii de mediu protejat de lucru si dobandesc abilitati de a gestiona un buget propriu in vederea accederii la alte etape de cercetare cum este doctoratul.Universitatea are usile larg deschise fata de start-up-urile si spin-off-urile din zona medicala, tehnica, economica doritoare de a-si cerceta si testa produsele in curs de lansare sau expansiune. Sub egida unui proiect mai amplu, Innotech Students (https://u2b.umfst.ro/jba/), sunt lansate anual pana la 20 de startup-uri initiate de studenti proprii sau cercetatori din afara universitatii.Etapele de incubare presupun de asemenea si training-uri de antreprenoriat, realizarea planurilor de afaceri, participarea la concursuri pentru finantare si executia ulterioara a acestora. Urmatoarele etape propun consultanta aprofundata pe zona juridica (in expansiune din punctul de vedere al clarificarii legilor proprietatii intelectuale care lasa loc interpretarilor), economica, de business si marketing pentru o lansare propice in piata.La nivel de infrastructura, ultimii zece ani au fost dedicati proiectelor care au dotat campusul universitar la cele mai inalte standarde. Centrul avansat de cercetari medicale si farmaceutice (CCAMF), proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in valoare totala de 14 milioane euro, fondat din 2015, reprezinta un centru de referinta pentru cercetare bio-medicala si farmacologica. Este dotat cu echipamente de noua generatie, unele unice in Europa de Est, precum flow-cytometer BD FACSARIA III. Centrul contine laboratoare de explorare functionala (electroelectroencefalografie, electromiografie, ecografie vasculara si cardiaca, etc.), laboratoare de cercetare (imunologie, cromatografie si spectometrie in masa, biologie moleculara, genetica, microscopie, etc), precum si accesul la biobanca de stocare a produselor biologice recoltate in cadrul proiectelor de cercetare inregistrate. In cadrul CCAMF lucreaza specialisti atestati in domeniul spectofotometriei, imunologiei, cromatografiei, microscopiei simple si confocal, biologiei celulare, etc. impreuna cu cadrele didactice, doctoranzii si cadrele medicale implicate in cercetari avansate. De asemenea sunt disponibile numeroase oferte educationale pentru implicarea studentilor sau a viitorilor doctoranzi la activitatile de cercetare care se desfasoara in cadrul CCAMF. Centrul este inregistrat si in platforma EERIS (https://eeris.eu/) pentru promovarea infrastructurilor de cercetare europene. Prin promovarea activitatilor socio-educative, dar mai ales prin rezultatele cercetarilor desfasurate in campusul universitar s-au adus imbunatatiri tehnice semnificative (imprimante 3D, se pregatesc investitiile pentru un super computer).Una din constituentele de cercetare fundamentala ale campusului este reprezentata de Biobaza / Statia experimentala, o cladire integral renovata si utilata in perioada pandemiei. Este un centru care permite testare in mediu controlat si rulare pe modele animale - respectiv testare si interventii medicale pe animale (soareci, sobolani, iepuri, chiar si oi care au fost subiectul operatiilor pe creier sau pe cord deschis). Prin colaborare cu laboratorul de medicina regenerativa din cadrul CCAMF s-au demarat proiecte ample biotehnologice, precum testarea in vivo prin implantarea in pozitie pulmonara a valvelor obtinute prin bioinginerie tisulara. Acest modul al universitatii este unic in aeralul nostru geografic datorita posibilitatii cercetarii pe animale modificate genetic in conditii specifice de medii aseptice si sterile. La nivelul Biobazei exista si un teren fecund de colaborare cu universitati sau centre de cercetare europene care pot avea interesul de a-si face modelul animal in Romania, avantajele pentru a veni aici fiind viteza, amploarea si costurile implicate.Un alt capitol care pozitioneaza universitatea pe un loc foarte bun in Romania il reprezinta capacitatea de a derula studii relevante pentru industria farmaceutica, privind bioechivalenta medicamentelor, studii de farmacocinetica si in viitor studii de farmacovigilenta. Facultatea de Farmacie are o traditie in cercetarea potentialului terapeutic al materialului vegetal, cu un portofoliu semnificativ in domeniul fitochimiei. In anul 2022 a fost inaugurat Centrul de Cercetari pentru Plante Medicinale si Aromatice in cadrul facultatii de Farmacie din UMFST. De asemenea se asigura conditiile optime pentru stagiile de practica ale studentilor in inginerie medicala printr-un format specific de colaborare cu mediul privat.In prezent, pentru incurajarea si mentinerea cercetarii la nivel academic la cote cat mai inalte, se aloca in mod constant o parte consistenta din bugetul universitatii pentru granturi interne distribuite pe baza de concurs intre echipe de cercetatori. In ultimii cinci ani, au fost alocate 124 de granturi interne individuale si colective pe trei domenii principale de cercetare: sanatate (medicina, medicina dentara, farmacie), inginerie/informatica si stiinte socio-umane, cuprinzand un buget total de 920.000 de EUR din fonduri proprii.Planurile de viitor cele mai ambitioase presupun, pe de o parte, consolidarea zonelor de cercetare pentru accesarea de colaborari cu impact major la nivel national si international si pe de alta parte, expansiunea ariei de inovare in principal prin conectarea medicinei la tehnologie cu ajutorul proiecte de succes care sa livreze pietei un produs, un prototip, o metoda, o procedura sau orice se poate numi succes in industria medicala. Din punctul de vedere al standardelor Technology readiness level TRL[ Technology readiness level. Detalii aici: https://www.twi-global.com/locations/romania/ce-facem/intrebari-frecvente-faq/ce-este-trl-technology-readiness-level], acest succes se doreste a fi cel putin la nivelul de 8.O serie de proiecte finantate de la nivel european pozitioneaza universitatea drept un partener strategic extrem de atractiv mediului european de business si cercetare medicala. Prin finantare externa prin Banca Europeana de Investitii (BEI), universitatea a demarat Proiectul Parcului Universitar Stintific si Tehnologic "Novum Forum", cu un contract de finantare partial de 20 de milioane EUR. Astfel, se are in vedere construirea unui spital universitar care va fi administrat de UMFST, unde se vor asigura servicii medicale si se vor derula studii de cercetare.Pe langa componenta educationala, activitatea de cercetare reprezinta o parte fundamentala a centrelor academice de profil medical si tehnologic cu performante deosebite. In UMFST recunoasterea importantei si sustinerea cercetarii medico-farmaceutice, tehnologice si economice este prioritara pentru a consolida baza inovatiior din domeniile specifice de competenta. Activitatea de cercetare si inovatie in care este implicata universitatea a cunoscut un avans deosebit care plaseaza UMFST in elita cercetarii europene. RoHealth este cel mai mare cluster de cercetare si inovatie medicala din care face parte UMFST Tg Mures. Este un cluster despre care conducerea universitatii considera ca este "un suport real in accesul nostru la informatie din domeniul inovatiei si finantarii medicale din tara, dar si de la nivel regional. Se organizeaza mereu evenimente prin care avem ocazia sa luam contact cu posibili parteneri strategici alaturi de care sa demaram noi proiecte".ROHEALTH a oferit posibilitatea integrarii UMFST Tg Mures in diverse proiecte de exemplu consortiul strategic NOBOCAPE, proiect finantat prin programul EU4HEALTH, proiect ce va aduce mai aproape rigorile Organismelor Notificate ale CE de rezultatul inovarii medicale din Romania._____ROHEALTH - Clusterul pentru Sanatate si Bioeconomie urmareste sa dezvolte activitati legate de domeniul sanatatii si bioeconomiei, pentru a promova si incuraja cooperarea intre companii, organizatii, universitati si entitati publice. Organizatia are 90 de membri, din care 50% sunt intreprinderi mari, IMM-uri, start-up-uri si spin-off-uri, 37% sunt spitale, institute de cercetare-dezvoltare, universitati si autoritati publice si restul de 13% ONG-uri si persoane fizice. Cu activitatea organizata in 9 grupuri tematice , ROHEALTH face parte din consortiul strategic NOBOCAPE si din MEDRO (Reteaua Romana de Clustere in Domeniul Medical) si este unicul cluster certificat ECEI GOLD Label in Sanatate din Romania, alaturi de alte 7 din Danemarca, Germania, Spania si Norvegia. Valoarea totala a proiectelor generate pana in prezent prin ROHEALTH este de peste 200 de milioane de EURO.