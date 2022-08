Încă puțin și începe școala. Care sunt cele mai importante schimbări pe care trebuie să le știi: calendar cursuri și vacanțe

Noul an școlar începe pe data de 5 septembrie, potrivit calendarului oficial. Este pentru prima dată când anul școlar este organizat pe module.

Anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni, dar este cu doar câteva zile de cursuri mai lung decât cel care a trecut.Mediile se calculează diferit după eliminarea obligativității tezelor, conform noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a școlilor.Structura an școlar 2022 – 2023Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6 – 26 februarie 2023;Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.Excepții pentru anumite clase- pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;- pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023;- pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023;- pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate