Aplicatii financiare inovative in care clientul este seful

Daca in urma cu ceva ani, in momentul in care te duceai la banca te pregateai temeinic, trageai aer in piept, indreptai spatele, puneai hainele bune pe tine si aveai emotii, iata, in zilele noastre, situatia este mult mai lejera. Ba chiar se transparentizeaza de la an la an, banca devenind un partener din ce in ce mai deschis, prietenos si sigur pentru orice tip de client, prin serviciile moderne pe care le pune la dispozitie.

Solutiile moderne schimba cu totul relatia client-banca, inclusiv conceptul de "transfer bancar". Daca inca ai temeri ca poti face ceva gresit si ca vei astepta cu orele remedierea situatiei, aplicatiile financiare sunt total sigure si puse la dispozitie doar de furnizorii de servicii autorizati si reglementati.Solutii inovative, denumite in limba engleza "Open Banking", reprezinta oportunitati prin care clientii isi pot utiliza datele tranzactiilor bancare pentru a putea avea acces la produse si servicii financiare mai bune.Totodata, platile, fie online sau POS, si transferurile bancare sunt mai ieftine. Un alt avantaj de utilizare a solutiilor open banking este faptul ca aplicatiile financiare sunt dezvoltate de companii de tehnologie, intr-o piata competitiva. Asta inseamna ca aplicatiile vor fi din ce in ce mai performante, mai adaptate nevoilor, clientul avand de castigat pentru ca are o plaja larga de unde poate face alegeri comfortabile si sigure. Aplicatiile de open banking deservesc mai multe institutii bancare si trebuie sa raspunda practic instant solicitarilor clientilor.