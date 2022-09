Câți bani dau românii pe educație. Sondaj: 7% folosesc resurse gratuite de învățare

Aproape 70% dintre romani cheltuiesc pentru educatie cel mult 25 de euro pe luna, in timp ce 7% prefera sa utilizeze resurse de invatare gratuite, arata un studiu realizat de platforma de educatie online dedicata antreprenorilor si profesionistilor din piata muncii.

Conform datelor publicate miercuri de Upriserz, doar un roman din zece aloca bugete mari pentru zona de educatie, cu valori cuprinse intre 75 euro si 167 euro/luna.In general, un roman rezerva, saptamanal, aproximativ 4.5 ore, in medie, pentru activitati dedicate invatarii (citit, participari la cursuri, evenimente sau webinarii, podcasturi) sau informarii pe diferite teme de interes. In acest context, cel mai mult timp pentru invatare il aloca tinerii (peste 7 ore/saptamana) si seniorii (aproape 6 ore/saptamana).Totodata, persoanele active pe piata muncii petrec aproximativ patru ore pe saptamana invatand.Potrivit sursei citate, peste jumatate (52%) dintre respondenti sunt de parere ca invatarea se realizeaza in decursul intregii vietii, in timp ce una din trei persoane (33%) considera ca invatarea se face in perioada de inceput a vietii, in copilarie sau adolescenta.Pe categorii de varsta, tinerii Generatiei Z (21-25 ani) sunt mai tentati sa creada ca invatarea este propice in perioada copilariei si tineretii, pe cand adultii din Generatia X si Baby Boomers inclina sa spuna ca invatarea se realizeaza pe tot parcursul vietii. Mai mult, Millennials si Gen X dedica invatarii aproximativ patru ore pe saptamana, in medie, fiind cei mai putin dispusi sa aloce timp acestei activitati.In ceea ce priveste efectul net al pandemiei de Covid-19, acesta a fost unul pozitiv asupra obiceiurilor de invatare, iar trei din zece persoane au afirmat ca au alocat mai mult timp dezvoltarii personale si profesionale in aceasta perioada.Studiul a fost realizat de compania MKOR pentru platforma de cursuri Upriserz, pe un esantion reprezentativ de 1.066 de respondenti, din mediul urban si rural, cu varsta cuprinsa intre 21-65 de ani.Upriserz este cea mai mare platforma de educatie online din Romania, lansata in martie 2019, dedicata antreprenorilor si profesionistilor din piata muncii, cu acces pe baza de abonament. Compania a inregistrat o crestere de peste 400% de la momentul lansarii si a ajuns la vanzari de 3,7 milioane de