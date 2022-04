Cum il pregatesti pe copilul tau pentru meseriile viitorului

Orice parinte isi doreste ce este mai bine pentru copilul sau. Deseori, parintii se ingrijoreaza nu doar pentru performantele fizice sau intelectuale actuale ale copilului, ci si pentru evolutia sa ulterioara. Situatia sociala, culturala si economica este un alt factor imprevizibil care-i preocupa pe parinti.

Dezvolta-i abilitatile logice

Incurajeaza-l sa se exprime

Ajuta-l sa-si dezvolte competentele de literatie

Cultiva-i creativitatea

Ajuta-l sa-si dezvolte abilitatile manuale

Daca ai un copil, probabil te numeri si tu printre cei care se gandesc la pregatirea sa pentru meseriile viitorului. Insa nu ai de unde sa stii ca viitorul va arata asa cum ti-l imaginezi. S-ar putea ca valorile si calitatile apreciate la anumite meserii din prezent sa nu mai fie valabile peste cativa ani. De aceea, abordarea educatiei ca formare pentru un anumit job este gresita. Descopera in continuare ce trebuie sa faci ca sa-ti pregatesti copilul pentru meseriile viitorului.Abilitatile logice si matematice sunt necesare la multe joburi, in special la cele din domeniul IT. Deja traim intr-o lume in care tehnologia este esentiala, asa ca viitorul va fi al inteligentei artificiale. Programarea si utilizarea de software si hardware, controlul masinilor si robotilor sunt meserii care necesita inteligenta logico-matematica. Pentru a-i dezvolta competentele matematice, este indicat sa i le testezi regulat. Pe platformele online ai teste la matematica pentru evaluarea nationala , dar si pentru fiecare clasa si unitate de invatare.Testele sunt adaptabile si au un nivel ridicat de acuratete, astfel ca le poti utiliza ca un indicator precis al nivelului de cunostinte al elevului. In functie de rezultatul lor, elevul se concentreaza pe aspectele care necesita aprofundare si corectare.Indiferent ce meserii va aduce viitorul, comunicarea ramane o abilitate esentiala pentru succesul profesional. O persoana care comunica logic si clar dezvolta relatii bune cu clientii si colegii si obtine rezultate mai bune la munca. Incurajeaza copilul sa isi spuna opinia, sa argumenteze si sa dialogheze pe teme diverse. Inscrierea la cursuri de public speaking, actorie sau dezbateri il poate ajuta mult, atat in dezvoltarea capacitatii de comunicare verbala si nonverbala, cat si in indepartarea fricii de a vorbi in public.Literatia reprezinta capacitatea de a relationa cu un text. Un literat intelege si interpreteaza textul de la primul contact cu acesta. Astfel, poate identifica si utiliza informatii din text pentru a dezvolta alte texte sau opinii. In prezent, alfabetizarea nu mai este suficienta pentru o cariera de succes, indiferent de meseria aleasa. Asadar, si in viitor abilitatea de a relationa cu texte va fi esentiala. Competentele de literatie ale elevilor romani sunt putin dezvoltate, astfel ca analfabetismul functional este o problema majora a societatii. Si in cazul literatiei testele online standardizate te pot ajuta sa identifici nivelul la care se situeaza copilul tau. Masuri utile pentru imbunatatirea literatiei sunt rezolvarea de exercitii pe diferite tipuri de texte si lectura.Creativitatea este o alta abilitate pe care multe joburi o solicita. In viitor, aceasta poate face diferenta intre angajati la fel de bine pregatiti. Creativitatea este baza inovatiei, astfel ca este utila si pentru antreprenori. Pentru a cultiva creativitatea copilului tau, incurajeaza-l sa practice activitati artistice, ca desenul, modelajul, scrisul creativ.Chiar daca multe meserii ale viitorului vor fi realizate cu ajutorul inteligentei artificiale si robotilor, tot vor exista unele care vor necesita indemanare. Tehnologia si-a pus deja amprenta asupra copiilor de azi, astfel ca sunt putini cei care au abilitati manuale. Pentru ca fiul sau fiica ta sa fie un adult indemanatic, incurajeaza-l sa faca activitati practice, ca tricotat, origami, crafting si gradinarit.Viitorul este imprevizibil, astfel ca putem doar presupune care vor fi meseriile viitorului. Este important sa iti sprijini copilul in dezvoltarea unor abilitati care vor fi mereu utile, indiferent de cum se va schimba piata muncii.