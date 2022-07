Se desființează inspectoratele școlare județene. Anunțul ministrului Educației

Inspectoratele scolare judetene vor fi desfiintate si transformate in directii judetene de invatamant preuniversitar ca servicii publice deconcentrate aflate in subordinea Ministerului Educatiei, anunta ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu.

"Ele vor fi formate prin reorganizarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si prin comasarea cu Centrele Judetene de Resurse si Asistenta Educationala", a mentionat acesta.Iata cateva dintre atributiile inspectorilor scolari, potrivit suportului de prezentare de la conferinta de presa, prezentat pe site-ul edupedu.ro:monitorizeaza aplicarea legislatiei la nivelul unitatilor de invatamantavizeaza standardele proprii ale unitatilor de invatamant preuniversitarcoordoneaza, monitorizeaza si evalueaza metodologic si stiintific serviciile educationaleevalueaza specialistii care ofera servicii educationale din compartimentele psiho-pedagogicesprijina unitatile de invatamant in accesarea si implementarea de proiectemonitorizeaza situatia abandonului scolarcoordoneaza admiterea in licee, evaluarile nationale si concursurile scolaremonitorizeaza activitatile de constituire si de vacantare a posturilor didacticeacorda consiliere si asistenta unitatilor de invatamant in gestionarea resurselor umane...citeste mai departe despre " Se desfiinteaza inspectoratele scolare judetene. Anuntul ministrului Educatiei " pe Ziare.com