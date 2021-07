Educatia financiara timpurie: cum ne ajuta informatiile despre bani descoperite in copilarie sa fim adulti responsabili

Pandemia de Covid-19 nu doar ca a pus in pericol milioane de vieti de pe tot globul, dar a impins si foarte multi oameni intr-o criza financiara. Una dintre cele mai importante lectii pe care le-am invatat in ultimul an este necesitatea unei pregatiri financiare.

Trebuie sa invatam sa facem un buget

Trebuie sa intelegem importanta unui fond de urgenta

Trebuie sa intelegem cum functioneaza imprumuturile

Trebuie sa avem un plan de pensionare

Prin urmare, educatia financiara de la varste fragede este esentiala. In copilarie, cei mici sunt foarte atenti la comportamentele adultilor si sunt dornici sa invete lucruri noi. Inca de la varsta de trei ani, pot fi introduse concepte financiare cheie pentru a le pune bazele educatiei financiare. Un studiu realizat la Universitatea din Cambridge a aratat ca obiceiurile financiare in randurile copiilor pot fi invatate foarte bine pana la varsta de sapte ani.

Educatia financiara este o abilitate de baza care are un impact direct asupra bunastarii personale. Notiuni precum gestionarea banilor, economii, investitii si credite reprezinta o baza solida pentru educatia financiara, cu atat mai mult daca sunt invatate din copilarie.Persoanele care invata cum functioneaza banii pot incepe sa castige si sa investeasca de la o varsta frageda. Astfel, vor intelege mai bine importanta deschiderii unuipentru a pune bani deoparte si pentru a economisi pentru situatii de urgenta.Chiar daca scoala nu ii invata pe cei mici cum sa ia decizii financiare responsabile, astfel de cunostinte reprezinta o parte esentiala din viata tuturor, iar educatia financiara nu ar trebui sa lipseasca din viata copiilor.Iata cateva motive pentru care avem nevoie de educatie financiara de la varste fragede:Pentru a intelege mai bine ce presupune gestionarea banilor, primul lucru pe care trebuie sa il invatam este cum sa facem un buget. Monitorizarea finantelor este esentiala, deoarece vom avea astfel o imagine mai clara asupra banilor pe care ii castigam si a celor pe care ii cheltuim. Drept urmare, va fi mai simplu sa stabilim suma pe care o putem pune deoparte lunar.O persoana educata din punct de vedere financiar intelege importanta unui fond de urgenta. Situatia actuala - in care multi oameni sufera din cauza pandemiei de coronavirus - ne-a facut sa realizam ca este necesar sa avem bani pusi deoparte pentru a suporta cheltuielile esentiale vreme de cel putin trei luni. Pierderea locului de munca ori problemele de sanatate grave ne pot impinge spre imprumuturi, daca nu avem un fond de rezerva, care sa ne ajute sa facem fata cheltuielilor pentru o perioada.Intelegerea unor concepte precum flux de numerar (cash flow), impozite, credite ori datorii ne ajuta sa ne planificam mai bine finantele. Pentru a reusi sa investim si sa alegem imprumuturi profitabile, cu dobanzi lejere, este important sa intelegem cum functioneaza creditele si care sunt cele mai potrivite pentru nevoile noastre.Siguranta financiara este importanta la orice varsta, insa cu atat mai mult la senectute, cand problemele de sanatate pot fi mai numeroase. Pentru a duce o viata confortabila, fara grija banilor, chiar si dupa pensionare, este esential sa economisim si sa investim de indata ce incepem sa castigam bani. Castigarea libertatii financiare este un obiectiv care ar trebui sa ne preocupe pe fiecare dintre noi.