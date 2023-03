Facultate de psihologie animală la o universitate din România. Programul va pregăti specialiști și în comportamentul felinelor

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca anunţă că va lansa săptămâna aceasta, în cadrul unui seminar cu participare internaţională, un nou program de licenţă referitor studiul comportamentului animalelor.

Unicitatea acestui program de licenţă constă în abordarea multi şi interdisciplinară de transmitere a cunoştinţelor teoretice şi practice din domenii ca: etologie, psihologie animală, genetică comportamentală, bunăstarea tuturor categoriilor de animale."Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca anunţă lansarea, în premieră în România, a unui nou program de licenţă, cu predare în limba engleză - 'Comportamentul Animalelor şi Bunăstare', în cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii (FZB), începând cu anul universitar 2023-2024. Programul de licenţă 'Comportamentul Animalelor şi Bunăstare' va avea o durată de patru ani, iar absolvenţii vor deveni specialişti în comportamentul şi bunăstarea animalelor", se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de USAMV din Cluj-Napoca.Lansarea programului va avea loc în cadrul unui seminar internaţional, organizat în 15 martie, în Amfiteatrul Roşu al Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca."Această calificare este una europeană, regăsindu-se în standardele ocupaţionale europene (ESCO) ca specialist în comportamentul animalelor şi fiind cerută de reprezentanţi ai pieţei muncii din România. Unicitatea acestui program de licenţă constă în abordarea multi şi interdisciplinară de transmitere a cunoştinţelor teoretice şi practice din domenii ca: etologie, psihologie animală, genetică comportamentală, bunăstarea tuturor categoriilor de animale din perspectiva standardelor internaţionale, emoţii şi cogniţii la animale, intervenţii asistate de animale şi multe altele", a declarat decanul FZB, prof dr Daniel Dezmirean, citat în comunicatul menţionat.Prima ediţie a Seminarului "Career Paths in Animal Behavior, Welfare and Human-Animal Interactions"se va derula cu participare gratuită, fizică sau online (https://meet.google.com/ouj-yhyf-vqk), iar studenţii vor asista la prelegeri ale unor experţi recunoscuţi la nivel mondial în comportamentul animalelor."Experţii invitaţi sunt profesorul Dennis C. Turner, din Elveţia, unul dintre liderii mondiali în studiul comportamentului felinelor şi în cercetările din domeniul inter