Greva profesorilor, cu demnitate şi fermitate – consecință a politicilor de struț a guvernărilor, din 2019 încoace

În anii trecuți, din cauză că legătura mea cu învățământul nu mai era un directă – nepotul încă mic, fiica mea e deja matură, pe drumul ei, nu ușor, dar nu-mi mai solicită atenția – am privit superficial la articolele pe temă, mai ales că erau și multe care țineau de orgolii ale unor “personalități”, nu dau nume, să nu fiu subiectiv.

Toate acțiunile generate de criza din energie, gaze, combustibil, care au fost gestionate "admirabil"de ministrul V. Popescu, am spus-o de multe ori, înainte ca această grevă să izbucnească, nu vor face decât să acutizeze conflictul social, pentru că nu poți tu, jucător în piața de petrol, gaze, energie, să te joci cu prețurile, așa zis bursiere, fără să dai compensări la nivelul de salarii și pensii cetățenilor, în concordanță cu țintele pe care tu le-ai stabilit, nu ți le-a impus piața, cum le place domnilor liberali să se scuze.Din 2021, de când puteau reveni la piața reglementată și n-am fi avut atâtea distorsiuni ale piețelor, cum am avut un acești 2 ani, bucuria statului a fost că a adunat mai mulți bani la buget din accizele, taxele colectate, aferente facturilor de energie, gaze, carburanți.Miza? Colectare facilă de venituri, nejustificate de calcule corecte ale tarifelor, fără prea mari bătăi de cap.Costul? – Pauperizarea populației într-un hal cum nu s-a pomenit nici măcar înainte de 1989, pe seama crizelor energetice și de petrol și gaze la nivel mondial.Consecințe? – vedeți și dumneavoastră, greva din învățământ este o consecință a nivelului de trai dus în derizoriu de prețurile la facturile de gaze, energie, carburanți – plafonate de așa natură încât și curcile râd, când se uitau la voltele d-lui V. Popescu, șiret orator, dar din păcate, fără substanță. De inteligență, aș fi rău să-l acuz.Și după cei din învățământ, se pare că mai vin și alte categorii sociale.Pentru că, inexorabil, ce am spus mai demult, se întâmplă. Dacă ai umblat la echilibrul dintre prețul forței de muncă și costul energiei sau gazelor, până nu reglezi din nou acest echilibru, vor fi convulsii sociale în cascadă.