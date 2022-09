Învățarea continuă este oportunitatea și responsabilitatea managerilor și antreprenorilor – Executive MBA Septembrie 2022

Mediul de afaceri actual este foarte dinamic, iar valurile apar, cresc si succesiunea lor este din ce in ce mai accelerata. Pentru liderii organizatiilor de astazi este important sa fie pe val sau chiar sa contribuie la crearea valului si astfel, fiecare este responsabil sa propuna acum, un drum sustenabil echipelor si organizatiilor lor.

- Caroline Coulombe, Profesor de Management de Proiect si managementul crizelor la UQAM si in cadrul EMBA Romano-Canadian.

executive MBA,

peste 2500 de membri.

UQAM,

10 tari din Europa, Asia, Africa si America de Nord si de Sud,

12500 absolventi

Canada, Vietnam si India

CNAM,

Jean-Michel Raicovitch, Profesor de Marketing la CNAM si in cadrul INDE EMBA si Director al Programului EMBA al CNAM,

- Vasile Alecsandru Strat, decan Bucharest Business School.

www.bbs.ase.ro, www.canadian-mba.ro sau www.inde.ro.

"Managerii si antreprenorii de succes au in comun nu doar o atitudine pozitiva si proactiva, ci si o mare deschidere spre invatarea continua (long-life learning) care, in contextul actual, face cu siguranta diferenta", conform lui(www.bbs.ase.ro). O solutie pentru acest proces de invatare continua, care permite un proces transformational complex si care ajuta liderul sa isi defineasca si slefuiasca abordarea si sa isi calibreze impactul pe care doreste sa il aiba in organizatie si in societate o reprezinta programele de executive education. In cadrul acestor programe sunt esentiale componentele de inovatie, sustenabilitate si transformare digitala, toate abordate intr-un context international, dar ancorate puternic, in acelasi timp, in economia autohtona si regionala."Unele dintre lectiile invatate din ultimii ani de pandemie reliefeaza importanta retelei, diversitatea perspectivelor si importanta coerentei acestora cu setul de valori organizationale. Pe cat de simple ar putea aparea aceste elemente la o prima vedere, pe atat de complexe sunt in realitatea organizationala. Astfel, un program EMBA ofera cu siguranta ingredientele cheie pentru a sprijini gestionarea acestei complexitati cu succes, in timp ce construieste o retea unica si ireplicabila de colegi MBA."Programele de executive MBA ale Bucharest Business School, din cadrul ASE Bucuresti, sunt imaginate astfel incat sa permita profesionistilor, managerilor si antreprenorilor sa isi construiasca experienta transformationala potrivita pentru aspiratiile si contextul lor particular.In aceasta perioada se desfasoara a doua etapa a procesului de recrutare pentru programele internationale decu dubla diploma, pe care le desfasoara Bucharest Business School impreuna cu universitatile partenere din Canada (UQAM Montreal - programulwww.canadian-mba.ro) si din Franta (CNAM Paris -www.inde.ro). Bucharest Business School a facut si urmatorul pas in sprijinirea organizatiilor din mediul de afaceri si ofera programe personalizate pentru fiecare partener astfel incat sa sustina cresterea performantei si impactului acestora, conform misiunii si viziunii acestora. De asemenea, Bucharest Business School este un sprijin continuu pentru comunitatea sa si, impreuna cu alte scoli de afaceri de la universitati prestigioase din strainatate, organizeaza o serie de experiente internationale pentru studentii si absolventii programelor de MBA.Cele doua programe de executive MBA cu dubla diploma, desfasurate in limba engleza, sunt printre cele mai vechi si prestigioase din Romania, comunitatea de absolventi a Bucharest Business School fiind cea mai mare din Romania, incluzandpartenerul canadian, desfasoara programe de Executive MBA similare celui de la Bucuresti incu o comunitate de pestela nivel mondial si astfel cei care aleg programul Executive MBA Romano Canadian isi deschid perspective globale. Aceasta experienta globala incepe cu profesorii programului, colaborarile cu programele dinsi, bineinteles, cu vizita de studiu de la Montreal. Inscrierile sunt deschise pentru ultimele locuri disponibile in sesiunea Septembrie 2022.partenerul francez, ofera la Paris un program de Executive MBA similar celui de la Bucuresti, pentru care a obtinut acreditarea AMBA si le ofera studentilor romani oportunitatea unei vizite de studiu la Paris, iar studentilor francezi o vizita reciproca la Bucuresti. Conform luiprogramul de la Bucuresti este o dovada vie a dezvoltarii invatamantului superior paneuropean necesar sprijinirii mediului de business paneuropean si construit astfel incat sa ofere cea mai buna pregatire managerilor cu o ambitie clara "afacere prin scop". De asemenea, Jean-Michel ii incurajeaza pe toti cei care decid sa intre in povestea de succes INDE EMBA sa se bucure de calatorie, de procesul de invatare si transformare. "O parte fundamentala a abordarii noastre la Bucharest Business School este sa ne ajutam cursantii sa stie, sa recunoasca si sa defineasca obiective pentru a-si directiona constient vointa, pentru a interioriza valori autentice si pentru a isi defini propria maniera de a avea impact in organizatie si in societate."Bucharest Business School va invita sa incepeti acum propria calatorie transformationala si va asteapta pe