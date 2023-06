Ligia Deca, ministra Educației, a lămurit luni, 12 iunie, detaliile cu privire la cele două ordonanțe adoptate de guvern, agreate cu sindicatele din Educație, care au anunțat suspendarea grevei.

Cele două ordonanțe se referă la creșterile salariale și la acordarea unor prime.Principalele declarații ale Ligiei Deca:- Asistăm la o victorie a tuturor celor care au susținut educația. Este o dovadă că importanța educației în societate e tot mai recunoscută.- Astăzi guvernul a adoptat două ordonanțe de urgență. Avem toate elementele de care avem nevoie: susținerea societății, un pachet noi de legi, finanțare fără precedent.- Prima ordonanță se referă la creșterile salariale care pe medie sunt peste 25%. Vorbim despre creșteri procentuale mai mari pentru debutanți.- De asemenea, vorbim despre garanțiile conform cărora viitoarea lege a salarizării va avea ca bază de plecare salariul debutantului/asistentului universitar plecând de la minimum salariul mediul brut pe economie.- Tot astăzi a fost adoptat un al doilea act normativ, ordonanța privind acordarea de prime:- Prima de carieră didactică - 1.500 de lei net, din care aprox 30% sunt sumă forfetară. Restul, 70%, putând fi folosiți pentru cursuri, echipamente IT, cărți etc.- Prima se acordă într-o singură tranșă: prima în luna octombrie 2023, iar sumele vor putea fi folosite în anul școlar 2023-2024. Suma va fi acordată anual până în 2027.- Prima de carieră profesională pentru personalul nedidactic - 500 de lei pe an, acordată în fiecare an, în octombrie, până în 2027”, a transmis Ligia Deca....citeste mai departe despre " Ligia Deca anunță câți bani vor primi profesorii. Salarii majorate și prime încasate " pe Ziare.com