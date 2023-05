În plină grevă, profesorii abia mai fac față meditațiilor. „Sunt full după amiază. Fără factură, fără factură”

Site-urile de profil sunt pline de anunțuri ale profesorilor în care dau meditații. Mulți nu oferă bonuri fiscale, chiar dacă legea îi obligă, arată o anchetă Digi24.

De exemplu, un profesor de matematică spune că are o experiență de peste zece ani și că îi poate ajuta pe tineri cu meditații pentru a promova examenul de bacalaureat, evaluările naționale sau chiar pentru admiterea la facultate, dar fără un bon fiscal, potrivit digi24.ro.„Eu sunt full după amiază, să știți! Deci am câte două meditații în fiecare zi. Singura care ar putea să fie, nu că mor eu de dragul ei atunci, să îmi pun meditații atunci, dar dacă nu se poate altfel vineri după amiază”, a declarat un profesor scrie sursa citată.În ceea ce privește eliberarea unui bon fiscal, profesorul refuză.„Nu am cum, vă dau un cont în care îmi dați banii, dacă vreți”.La fel au procedat și alții.„Dacă noi fiscalizăm punem peste spinarea dumneavoastră un cost suplimentar, deci ședința crește automat. 100 de lei acum, ședința de două ore.Fără factură, fără factură! Cu factură nu știu, nu m-am gândit, trebuie să vorbesc un pic cu contabila mea și vă zic”, a spus un alt profesor.Grevă în EducațieSindicatele din Educaţie continuă greva generală şi ameninţă că vor ieşi masiv în stradă, dacă Executivul nu vine cu propuneri care să soluţioneze problemele cu care aceştia se confruntă."Atenţionăm Guvernul României că, dacă în perioada imediat următoare nu se implică serios în soluţionarea problemelor care fac obiectul grevei generale din învăţământ şi nu vine cu propuneri care să fie acceptate de membrii de sindicat, salariaţii din educaţie sunt hotărâţi ca, în paralel cu greva generală, să iasă masiv în stradă", au transmis luni membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi cei ai Federaţiei Naţionale Sindicală "Alma Mater".Cele trei federaţii, în numele salariaţilor din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, au respins duminică "aşa-zisa ofertă a Guvernului României"."Nu avem nevoie de ajutoare sociale! Nu suntem asistaţi social! Avem nevoie de salarii decente! Nu am decis să facem grevă peste noapte! Nu facem jocuri politice! Este greva oamenilor şcolii, este greva celor peste 200.000 de angajaţi din învăţământ, care s-au ...citeste mai departe despre " În plină grevă, profesorii abia mai fac față meditațiilor. „Sunt full după amiază. Fără factură, fără factură” " pe Ziare.com