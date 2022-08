Peste 3.500 de școli n-au obținut autorizație de securitate la incendiu. Reacția miniștrilor

14,3% din unitatile de invatamant nu au obtinut autorizatia de securitate la incendii, iar 374 de scoli sunt relocate pentru reabilitarea cladirilor, a transmis marti, 30 august, ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu.

Oficialul a facut declaratiile in videconferinta cu prefectii organizata la Guvern in prezenta premierului Nicolae Ciuca, pentru pregatirea inceperii anului scolar. La randul lui, ministrul de Interne Lucian Bode a spus ca pentru 4.706 constructii au fost emise autorizatii de securitate la incendiu, iar 3.783 de cladiri functioneaza in prezent fara acest act administrativ.Ministrul a afirmat ca doua treimi din cladirile scolare, adica 24.915 de claduri, nu necesita obtinerea acestei autorizatii, conform reglementarilor legale, iar o treime necesita."Din 33%, avem 18,7% care au (autorizatie, nr) si 14,3% care nu au obtinut inca", a spus Cimpeanu, precizand ca aceste unitati fie se afla in curs de obtinere sau nu au demarat procesul de obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu".Premierul a intrebat de ce se intampla acest lucru."Este vorba de capacitatea administrativa, este vorba de responsabilitate", a raspuns ministrul Educatiei, precizand ca mizeaza foarte mutl pe noii directori care au fost selectati prin concurs. El a mai spus ca este vorba, nu in ultimul rand, de parteneriatul cu autoritatile locale, care administreaza aceste cladiri.Ministrul a mai spus ca un numar important de unitati de invatamant sunt relocate."Aparent, asta ar putea fi o veste rea, practic, eu o consider o veste foarte buna. Asta inseamna ca s-a inceput cu adevarat reabilitarea unitatilor de invatamant. Sunt 374 de unitati de invatamant relocate", a spus el, aratand ca in Bucuresti sunt 36 de unitati de invatamant, in Vaslui, 40 de unitati de invatamant, in Constanta 18 de unitati de invatamant iar in Caras si Prahova 18 de unitati, deoarece fac obiectul unor activitati majore de reabilitare a cladirilor si de extindere a acestor cladiri, iar contractele incheiate au date de finalizare care depasesc 15 septembrie".Sorin Cimpeanu a tinut sa precizeze ca, in toate aceste situatii, cu o singura exceptie, in Arad si Giurgiu, pentru cele 374 de unitati de invatamant care sunt in proces de reabilitare s-au gasit solutii de relocare."Este un lucru bu ...citeste mai departe despre " Peste 3.500 de scoli n-au obtinut autorizatie de securitate la incendiu. Reactia ministrilor " pe Ziare.com