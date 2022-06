O profesoară propune repetenția chiar în clasa I pentru a resuscita învățământul românesc: "Voi știți cât de mult s-au înmulțit agramații?"

După scandalul festivităților de premiere, o nouă controversă se conturează în mediul online. O profesoară din București cere reintroducerea repetării unui an școlar încă din clasele primare, pentru a le da șansa elevilor să recupereze materia.

Un copil care nu a reușit să-și formeze competențe de limbă și comunicare până în clasa a II-a, nu va mai avea altă șansă în anii viitori, explică aceasta, într-o postare pe pagina sa de pe Facebook:"Voi știți cât de mult s-au înmulțit agramații? Citesc tot felul de comentarii pe aici și mă ia groaza. Peste tot sunt din ce în ce mai multe persoane care nu stăpânesc normele limbii române. Aceștia ne-au fost unora elevi. O să ziceți că e doar vina noastră că s-a ajuns aici. Nu e doar a noastră.Sunt mai mulți factori care influențează devenirea unei persoane: genetica, mediul, familia, profesorii, dar în mod special legea aia stupidă care nu ne permite să lăsăm repetenți până în clasa a II-a. O să-mi săriți în cap, dar ăsta este adevărul crud.Acum suntem îngrijorați de coronițe în loc să ne pese de faptul că un copil, care nu a reușit să-și formeze competențe de limbă și comunicare până în clasa a II-a, nu va mai avea altă șansă în anii viitori. Repetenția nu ar trebui privită cu rușine ci doar ca o șansă de a repeta un an pe care din diverse motive l-a pierdut un elev.Repetenția de la vârstă mică poate salva parcursul unui copil. Trebuie să renunțăm la prejudecăți și să vedem doar binele care se află în această acțiune.Este un subiect sensibil și o problemă prea des ascunsă sub preș. E momentul să o scoatem la lumină și să o reinventăm sub o formă mai acceptabilă, dar necesară.Propun să fie reintrodusă REPETAREA unui an școlar pentru a le fi asigurată șansa elevilor de a recupera.Acum dați cu pietre, dar prețioase să fie!".Ce prevede legeaContactată de Educație Privată, Rauca a explicat că este vorba despre repetenția la clasa I. "Conform legii, noi nu putem lăsa repetenți până la finalul clasei a II-a. Eu sunt pentru schimbarea denumirii care poate aduce prejudicii de imagine și traume copilului, dar este necesară o reînscriere la clasa I ca să recupereze ceea ce nu a reușit să asimileze în doi ani (pregătitoare și clasa I)".Mulți susțin ideea profesoareiÎn comentarii, mulți dintre urmăritorii paginii susțin ideea.