Schimbările care ar revoluționa învățământul românesc. "Primul an școlar de implementare ar putea fi 2023-2024"

Andreea Nistor, director executiv al Asociaţiei pentru Valori în Educaţie, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com cum ar putea fi schimbat din rădăcini sistemul de învățământ românesc.

Alianța „O Voce pentru Educație" este formată din organizații non-profit, mediul privat și cele mai importante instituții educaționale din România.Asocierea s-a format în contextul redactării unui nou proiect de lege a educației (2022), iar obiectivul alianței este de a contribui la reformarea reală a sistemului de învățământ.100 de propuneri de reformă"Este vorba despre un manifest care conține 100 de propuneri de reformă pe care 30 de ONG-uri din educație, împreună cu sectorul privat, le-au propus ministerului Educației și Administrației Prezidențiale pentru a fi vizate pentru un nou proiect de lege.Alianța „O Voce pentru Educație" se preocupă de sectorul preuniversitar. Am definit 10 capitole despre care credem că sunt critice, printre care cariera didactică, managementul școlar, infrastructura etc", a explicat Andreea Nistor.Să existe doar învățământ dual"Despre învățământul profesional dual și tehnic - în momentul acesta o propunere foarte concretă din partea noastră este ca învățământul, în câțiva ani, în România, să fie doar dual. Pentru că dacă în cazul învățământului tehnic sau profesional nu există un angajator în zonă care să absoarbă tinerii care termină calificările, ei riscă să nu aibă un loc de muncă.Practic, condamni niște tineri la un șomaj mascat și la 4 ani de calificare fără să poți să le oferi realmente o angajare", a punctat specialistul.Să aflăm ce tipuri de calificări are nevoie țara noastră"Ce urmărim noi? Să se facă o radiografie națională care să identifice zonele de prosperitate economică, calificările de care angajatorii au nevoie în fiecare regiune a țării, dar și o analiză a chestiunilor care vor dezvolta economia României ca și avantaje competitive economice. Există strategii în acest sens.În felul acesta să se determine de ce tipuri de calificări are nevoie țara noastră, iar ca urmare a acestei analize să se calibreze toate unitățile școlare și soluțiile de educație pe care le avem în zona de învățământ specializat la nevoile pieței de muncă", a sintetizat expertul.Tinerii, îndreptați către zonele unde se fac angajări"Este o decizie des