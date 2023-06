Sindicatele din Educație au întârziat răspunsul privind încetarea grevei: Ședința de guvern, amânată în așteptarea unei decizii

Liderii sindicali ar fi trebuit să anunțe răspunsul profesorilor față de oferta prezentată de Guvern, luni, 12 iunie, la ora 10, însă până la ora 11 nu a fost anunțată nici o decizie.

Guvernul a amânat pentru ora 11.30 ședința programată inițial la ora 10.00, potrivit unui anunț al executivului."Angajații din educație intră în grevă generală!" este titlul unui comunicat al celor trei mari sindicate din învățământ, prin care au anunțat luni, 12 iunie, o conferință de presă comună în care urmează să fie anunțate "rezultatele referendumului privind declanșarea grevei generale în învățământ, precum și implicațiile acesteia pentru procesul educațional".Sindicatele așteaptă răspunsul colegilor din județe, unde se votează acceptarea propunerii guvernului. Potrivit unor surse, profesorii din Suceava vor continuarea grevei în proporție de 80%. În Giurgiu profesorii vor ieșirea din grevă, în timp ce la Sibiu votul este indecis.Conferința va avea loc marți, începând cu ora 11:00, iar invitația este transmisă de reprezentanții celor trei sindicate: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" și Federația Națională Sindicală „Alma Mater".Creșterea salariului de la 1 ianuarie 2024, cerută de profesori, nu este în proiectul de ordonanță de urgență publicat de Guvern, ci tot în nota de fundamentare. Există un paragraf și în preambulul OUG, despre cum ar trebui să fie salariile de la 1 ianuarie 2024, însă acest paragraf nu are nicio valoare în acel loc, potrivit normelor de tehnică legislativă în vigoare.Față de ordonanța de urgență nr. 53 din 2023, majorarea promisă de 25% reprezintă, de fapt, 300 de lei brut pentru toate cadrele didactice și auxiliare, conform documentului.Duminică, premierul Ciucă a declarat la începutul ședinței de Guvern că are convingerea că „toți dascălii din sistemul de educație vor avea încredere că ne ținem promisiunile, așa cum am demonstrat și până acum."