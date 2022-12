Pe langa economiile mari de energie, corpurile de iluminat cu LED-uri au si alte avantaje majore.

1. Economii mari

2. Viata utila lunga

3. Protejeaza mediul si sanatatea

4. Eficienta ridicata a iluminatului

5. Calitatea luminii

6. Economii la costuri de intretinere

7. Versatilitate in aplicatii

8. Sunt reglabile

9. Pornire si oprire imediata

10. Rezistenta termica si mecanica mai mare

11. Nu emit caldura

12. Nu au nevoie de lucrari suplimentare de instalatii si constructii

Evaluam cele 12 avantaje majore ale iluminatului cu LED-uri.Becurile cu LED consuma de 2,5 ori mai putina energie decat un bec conventional economic si de 8,9 ori mai putin decat un bec cu incandescenta traditional. Acest lucru duce la economii economice impresionante, care pot ajunge la 90% din factura de energie electrica si la o rentabilitate rapida a investitiei.Becurile LED au o durata de viata utila de pana la 50.000 de ore, fata de 2.000 de ore pentru un bec traditional. Acest lucru se traduce printr-o durata de viata de 17 ani la o utilizare de 8 ore pe zi. Aceeasi durata de viata este valabila si pentru driverele utilizate pentru a le conecta la alimentarea cu curent alternativ. Spre deosebire de un bec traditional, un bec cu LED nu inceteaza sa functioneze, ci doar isi reduce progresiv capacitatea luminoasa si se estimeaza ca trebuie inlocuit la un interval cuprins intre 30.000 si 50.000 de ore.LED-urile sunt o sursa de lumina monocromatica care nu genereaza lumina ultravioleta sau infrarosie. Astfel se evita riscurile pentru sanatatea umana, precum si pentru flora si fauna. Becurile cu LED produc pierderi minime de caldura si economisesc energie, ceea ce contribuie in mare masura la protejarea mediului si la reducerea emisiilor de CO2.Spre deosebire de becurile economice, becurile cu LED nu contin mercur in procesul de fabricatie si, prin urmare, sunt complet ecologice.Becurile sau spoturile cu LED-uri pot consuma cu aproximativ 80% mai putina energie electrica decat becurile traditionale.Fluxul de lumina din lampile cu LED-uri permite directionarea luminii catre zona dorita, fara a irosi energie in fascicule de lumina in alte directii (asa cum se intampla in cazul becurilor obisnuite), crescand astfel uniformitatea luminii si reducand pierderile de iluminare intre sursele de lumina. Cu ajutorul becurilor cu LED se obtine o eficienta luminoasa mai mare, de pana la 150 de lumeni pe watt in cazul lampilor de inalta eficienta si 80 de lumeni pe watt in cazul lampilor obisnuite. Acest lucru optimizeaza utilizarea luminii emise si reduce consumul de energie si poluarea.Prin urmare, lampile cu LED au o putere luminoasa utila mai mare (ca procent de lumeni pe watt) decat becurile economice sau lampile cu vapori de sodiu. Lampile cu LED ofera o iluminare de opt ori mai mare decat lampile obisnuite cu filament de tungsten.Luminile LED au un indice de redare a culorilor ridicat.(CRI: o masura a capacitatii unei surse de lumina de a reproduce cu fidelitate culorile diferitelor obiecte in comparatie cu o sursa de lumina).In tehnologia LED, CRI este de 90, fata de 44 pentru becurile conventionale, ceea ce duce la culori mai pure, mai clare, mai intense si mai profunde. Sistemele de iluminat cu LED-uri nu produc efecte stroboscopice sau stralucire si ofera o luminozitate uniforma pentru orice tip de mediu (exterior, interior sau spatii deschise). In plus, datorita dimensiunilor reduse, in aceste corpuri de iluminat se pot crea un numar infinit de modele geometrice.Datorita duratei lor de viata de pana la 50.000 de ore, becurile LED nu trebuie inlocuite in mod constant, ceea ce se traduce prin economii excelente la costurile de intretinere.Becurile cu LED sunt perfecte pentru instalarea in aplicatii in care intretinerea este foarte complicata sau costisitoare sau in locuri cu acces restrictionat. Deoarece consumul de energie este mult mai mic, instalatiile electrice ale lampilor cu LED sunt realizate cu cabluri de calibru mult mai mic, ceea ce se traduce direct in economii substantiale la cablare si instalatii.Tehnologia de iluminat cu LED-uri poate fi intalnita in aproape toate aplicatiile si poate inlocui becurile obisnuite cu incandescenta si fluorescente. In plus, spre deosebire de luminile fluorescente, tehnologia acestor corpuri de iluminat rezista la temperaturi scazute, de pana la -40ยบ, ceea ce le face potrivite pentru instalarea in locuri precum camerele frigorifice.In cazul sistemelor de iluminat inteligente in care sunt necesare variatoare (temporizatoare, senzori de miscare etc.), tehnologia LED este net superioara oricarei alte tehnologii. Variatia intensitatii luminoase, pe langa faptul ca economiseste energie, ajuta la prelungirea duratei de viata a LED-urilor.Aprinderea si stingerea luminilor LED este instantanee. Nu este nevoie de un timp optim pentru a atinge luminozitatea maxima, asa cum este in cazul fluorescentelor compacte. Acesta este un mare avantaj al acestor corpuri de iluminat in locurile in care este necesara o luminozitate intensa de moment.LED-urile ofera, de asemenea, posibilitatea de pornire si oprire nelimitata, fara a le afecta performanta si functionarea.Becurile cu LED sunt dispozitive in stare solida, deci nu sunt la fel de fragile ca becurile conventionale si rezista la variatii mari de vibratii si temperatura, ceea ce asigura continuitatea iluminatului.Tehnologia LED nu emite caldura. Aceasta caracteristica permite o economie suplimentara de energie necesara pentru a raci caldura generata de tehnologia traditionala.Daca luam ca model un bec obisnuit de 60 W, acesta cheltuieste in medie 45 W pentru a emite caldura, iar pentru a compensa aceasta caldura, generam o cheltuiala cu aerul conditionat de 70 de wati pentru a compensa aceasta caldura. Neemiterea de caldura asigura o mai mare siguranta in timpul manipularii acestor corpuri de iluminat in timpul instalarii, intretinerii si utilizarii zilnice.